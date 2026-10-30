Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano — trzykrotny kandydat na prezydenta, współzałożyciel Partii Rewolucji Demokratycznej i jedna z kluczowych postaci demokratycznej transformacji kraju — zmarł w Meksyku w wieku 92 lat. Informuje o tym Mexico News Daily.

Według publikacji polityk zmarł w szpitalu Ángeles Metropolitano w dzielnicy Roma Sur w stolicy Meksyku. Przyczyny śmierci nie podano od razu. Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum nazwała go człowiekiem niezłomnych zasad, który zmienił życie polityczne kraju. Były prezydent Andrés Manuel López Obrador nazwał Cárdenasa prekursorem ruchu demokratycznego we współczesnej historii Meksyku.

Rozłam z partią rządzącą

Cuauhtémoc Cárdenas był członkiem Partii Instytucjonalno-Rewolucyjnej od 1954 do 1987 roku. W tym okresie był senatorem ze stanu Michoacán w latach 1976–1980, a następnie kierował tym stanem w latach 1980–1986. Przed odejściem z partii wraz z innymi politykami utworzył jej reformatorską frakcję — Prąd Demokratyczny.

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W wyborach prezydenckich w 1988 roku Cárdenas kandydował z ramienia Narodowego Frontu Demokratycznego, który zjednoczył partie i organizacje lewicowe. Według oficjalnych wyników zwyciężył kandydat Partii Instytucjonalno-Rewolucyjnej Carlos Salinas de Gortari, jednak wyniki głosowania wzbudziły poważne wątpliwości. Były prezydent Miguel de la Madrid przyznał w swoich wspomnieniach z 2004 roku, że wyniki zostały sfałszowane, pisze publikacja.

Burmistrz stolicy i współzałożyciel partii

W 1989 roku Cárdenas wraz z Porfirio Muñozem, Ifigenią Martínez i Lópezem Obradorem założył Partię Rewolucji Demokratycznej. Ponownie kandydował na prezydenta w 1994 i 2000 roku, zajmując trzecie miejsce w obu kampaniach.

W latach 1997–1999 Cárdenas był pierwszym wybranym w bezpośrednim głosowaniu szefem rządu Meksyku; wcześniej stanowisko to obsadzano nominacją prezydenta. Opuścił Partię Rewolucji Demokratycznej w 2014 roku z powodu różnic z jej kierownictwem. W 2011 roku polityk został odznaczony Medalem Belisario Domíngueza — najwyższym wyróżnieniem Senatu Meksyku. Pozostawił troje dzieci i wnuki.

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