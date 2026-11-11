We Włoszech premier Giorgia Meloni oświadczyła, że kontrole licznych zgłoszeń o podłożeniu bomb w szkołach nie wykazały oznak konkretnego zagrożenia. Opublikowała to oświadczenie 11 listopada w mediach społecznościowych. Jak informuje ANSA English, rząd uważnie monitoruje sytuację i liczne zgłoszenia.

Reakcja rządu

Meloni poinformowała, że organy ścigania i instytucje państwowe wszystkich szczebli pracują nad utrzymaniem sytuacji pod kontrolą. Według niej ma to uspokoić obywateli, rodziny i pracowników szkół.

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Badanie zgłoszeń

Według premier dotychczasowe kontrole nie dały podstaw, by uznać, że istnieje realne zagrożenie. Dodała, że zgłoszenia prawdopodobnie są częścią strategii wywoływania alarmu i niepokoju. Okoliczności przypadków są dokładnie badane.

ANSA English informuje, że chodzi o setki gróźb wysłanych do włoskich szkół. Agencja wiąże je z prorosyjską grupą, która sprzeciwia się kobietom.

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