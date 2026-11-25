Kanadyjska firma 1Password potwierdziła, że podczas niedawnego włamania do jej wewnętrznych systemów napastnik uzyskał część danych klientów. Jednocześnie sejfy haseł użytkowników nie były dostępne dla atakującego, informuje TechCrunch.

Dostęp przez konto pracownika

Według 1Password włamanie wykryto 19 listopada. Napastnik uzyskał dostęp do korporacyjnego konta GitHub jednego z pracowników, którego firma używa do współpracy nad kodem źródłowym i jego przechowywania.

Korzystając z tego dostępu, atakujący przesłał złośliwy kod na wewnętrzne serwery firmy, co umożliwiło mu uzyskanie części danych klientów. Wśród nich były imiona i nazwiska, adresy e-mail używane do logowania się na konta, a także informacje o dacie utworzenia konta i czasie ostatniego logowania.

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Sejfy haseł pozostały niedostępne

1Password oświadczył, że sejfy klientów, w których przechowywane są hasła, w żadnym momencie nie były dostępne dla atakującego. Firma zaznaczyła również, że sama nie ma dostępu do haseł klientów ani ich tajnych kluczy, które są wykorzystywane do ochrony danych w sejfach.

Aplikacje i rozszerzenia 1Password nie zostały dotknięte incydentem. Obecnie nie wiadomo, w jaki dokładnie sposób atakujący uzyskał dostęp do korporacyjnego konta pracownika, ilu klientów ucierpiało ani czy firma powiadomiła osoby, których dane pozyskano podczas ataku.

1Password podaje, że z jego menedżera haseł korzystają miliony klientów i ponad 200 tysięcy firm.

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