Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne opublikowało oświadczenie naukowe dotyczące zdrowia amerykańskich weteranów wojskowych: według jego oceny mniej niż 5% tej grupy może mieć optymalne wskaźniki zdrowia sercowo-naczyniowego. Dla porównania, około 20% ogółu dorosłych mieszkańców USA może spełniać kryteria optymalnego zdrowia serca, informuje News-Medical.

Osiem wskaźników zdrowia

Oświadczenie „Promowanie zdrowia sercowo-naczyniowego weteranów USA: obecny stan, luki i strategie” opublikowano w czasopiśmie Circulation. Jego autorzy zastosowali system Life’s Essential 8, obejmujący zdrową dietę, aktywność fizyczną, rezygnację z tytoniu, odpowiednią ilość snu, zdrową masę ciała, a także zdrowy poziom glukozy we krwi, cholesterolu i ciśnienia tętniczego. Osobno przeanalizowali zdrowie psychiczne oraz zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych.

W oświadczeniu wskazano, że na zdrowie weteranów mogą wpływać współistniejące choroby przewlekłe, w tym otyłość, wysoki poziom cholesterolu, nadciśnienie tętnicze, choroby serca, cukrzyca typu 2, zaburzenia snu, a także przewlekłe choroby płuc i nerek. Wśród innych czynników wymieniono lęk, depresję, zespół stresu pourazowego, używanie tytoniu, alkoholu lub nielegalnych narkotyków, urazy i narażenia związane ze służbą wojskową, stres psychologiczny oraz bariery w dostępie do opieki medycznej.

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Proponowane działania

Wśród proponowanych strategii jest rozszerzenie dostępu weteranów do zdrowej żywności, programów kontroli masy ciała oraz aktywności fizycznej dostosowanej do indywidualnych możliwości. Oświadczenie mówi także o wzmocnieniu badań przesiewowych, profilaktyki i leczenia otyłości, cukrzycy, wysokiego cholesterolu i nadciśnienia tętniczego, a także o rozszerzeniu wsparcia w zakresie zaburzeń psychicznych, używania substancji psychoaktywnych i zaburzeń snu.

Jako jedno z praktycznych narzędzi wskazano telemedycynę i domowe monitorowanie ciśnienia tętniczego dla weteranów, którym trudno uzyskać pomoc stacjonarną, w tym z powodu zamieszkania na obszarach wiejskich lub ograniczonego dostępu do internetu. Około 9 milionów weteranów, czyli niemal połowa łącznej liczby weteranów USA, jest zarejestrowanych, aby otrzymywać opiekę w systemie amerykańskiego Departamentu ds. Weteranów.

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