Mniejsze tankowce naftowe przewiozły w październiku przez Cieśninę Ormuz 2 mln baryłek ropy naftowej dziennie — to najwyższy poziom od początku wojny w lutym. Jak informuje OilPrice, Bloomberg przytacza takie dane firmy Vortexa.

Transport mniejszymi jednostkami

Chodzi o tankowce klas Suezmax i Aframax, które mogą przewozić mniej niż połowę ładunku supertankowca. Dostawy realizowane przez te jednostki wyraźnie nasiliły się we wrześniu. Znaczna część operacji odbywała się poprzez przeładunek ropy ze statku na statek w Zatoce Omańskiej.

Według rozmówców Bloomberga wśród traderów i brokerów morskich tankowce Suezmax i Aframax wykorzystywano głównie na trasach oraz do ładunków z Kuwejtu, Iraku i Kataru. Nasilenie ich wykorzystania zbiegło się z ocenami, według których łączne przepływy ropy przez cieśninę powróciły niemal do poziomu sprzed wojny.

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Ryzyko dla supertankowców

Producenci ropy w Zatoce Perskiej oraz importerzy dostosowują logistykę do sytuacji bezpieczeństwa w rejonie Cieśniny Ormuz. We wrześniu i na początku października stawki frachtowe dla supertankowców wzrosły do rekordowych poziomów, a liczba ataków na bardzo duże tankowce do przewozu ropy VLCC, według informacji publikacji, osiągnęła maksimum w czasie wojny.

W ostatnich tygodniach częściej pojawiają się doniesienia o incydentach z udziałem tankowców naftowych w cieśninie. Iran przez kilka dni informował o niemal codziennych przypadkach, gdy tankowce rzekomo natrafiały na miny morskie w korytarzach, które Teheran nazywa nieautoryzowanymi. Przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf w wywiadzie dla Al Jazeery oświadczył, że żegluga w Cieśninie Ormuz nie powróci do warunków sprzed wojny, oraz wyraził stanowisko, że zasady przepływu powinny określać dwa państwa nadbrzeżne.

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