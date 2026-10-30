W Turcji burmistrz Izmiru Cemil Tugay, który wygrał wybory lokalne w 2024 roku z ramienia opozycji, przeszedł do rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju prezydenta Recepa Tayyipa Erdoğana. Izmir jest trzecim co do wielkości miastem kraju, liczącym około 4,5 mln mieszkańców. Partia AK nigdy dotąd nie wygrała tam wyborów burmistrza.

Jak podaje Cyprus Mail, przejście Tugaya stało się symboliczną porażką dla świeckiej socjaldemokratycznej opozycji, dla której Izmir tradycyjnie jest jednym z miast stanowiących jej bastion. Sam burmistrz oświadczył, że podjął tę decyzję w interesie miasta. Erdoğan odrzucił twierdzenia opozycji, że Tugay miał rzekomo zostać zmuszony do zmiany przynależności politycznej, nazywając je oszczerstwem.

Reakcja w Izmirze

Przewodniczący Nowej Partii w Izmirze Çağatay Güç oświadczył, że wyborcy wyrażą swój sprzeciw wobec przejścia burmistrza w następnych ogólnokrajowych wyborach. Na szczeblu krajowym Nowej Partii przewodzi Özgür Özel; przed przejściem Tugaya organizowała ona protesty.

Mieszkańcy miasta ankietowani przez Reutersa różnie oceniali tę decyzję. Część krytykowała burmistrza i podkreślała opozycyjne nastroje w Izmirze. Inni zgadzali się z argumentem Tugaya, że miasto może otrzymać więcej usług komunalnych przy wsparciu władz centralnych.

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Presja na opozycję

Po sukcesie opozycji w wyborach lokalnych w marcu 2024 roku jej liderzy postrzegali kontrolę nad największymi miastami jako podstawę przyszłego wyzwania dla Erdoğana. Republikańska Partia Ludowa uzyskała wówczas 37,8% głosów i utrzymała urzędy burmistrzów w Stambule, Ankarze, Izmirze oraz innych dużych miastach.

Burmistrz Stambułu Ekrem İmamoğlu, uważany za głównego rywala Erdoğana, przebywa w więzieniu w oczekiwaniu na proces w sprawie korupcyjnej. Zaprzecza zarzutom. Według publikacji w więzieniu przebywają również dziesiątki burmistrzów i setki urzędników miejskich.

Opozycja nazywa sprawy karne politycznie motywowaną presją, podczas gdy rząd Turcji temu zaprzecza i deklaruje niezależność systemu sądownictwa. Kolejne wybory prezydenckie i parlamentarne zaplanowano na maj 2028 roku, choć doradca prezydenta w tym miesiącu dopuścił możliwość ich przeprowadzenia nieco wcześniej.

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