Burmistrz Karaczi Murtaza Wahab otworzył nowo wybudowany ambulatoryjny blok Quaid-i-Awam w szpitalu Abbasi Shaheed w Pakistanie. Po ceremonii w nowym obiekcie rozpoczęły działalność usługi ambulatoryjne dla pacjentów.

Nowy blok dla pacjentów

Wahab oświadczył, że otwarcie bloku powinno poprawić opiekę medyczną i stać się kolejnym krokiem w modernizacji szpitala. Jak podaje Dawn, podczas wizyty w placówce medycznej burmistrz zwrócił również uwagę administracji na czystość i utrzymanie budynku. Jak stwierdził, właściwe sprzątanie i konserwacja publicznych szpitali są równie ważne jak udzielanie pomocy medycznej.

Osobno burmistrz poinformował o zamiarze zakończenia budowy i remontów dróg w Karaczi w ciągu najbliższych trzech–czterech miesięcy. Zaapelował do mieszkańców o dbanie o nową nawierzchnię drogową i niedopuszczanie do jej nieuzasadnionego rozkopywania.

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Plany dotyczące zarządzania szpitalem

Wahab zamierza również utworzyć radę Friends of Karachi, która będzie nadzorować działalność szpitala Abbasi Shaheed i jego usprawnianie. Planowane jest zaangażowanie przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego. Zgodnie z zamysłem burmistrza rada będzie monitorować działalność placówki medycznej i inne miejskie kwestie, a jej praca ma opierać się na trwałym mechanizmie instytucjonalnym, a nie zależeć od poszczególnych osób.

W pierwszym etapie władze miejskie planują skoncentrować się na aktywizacji i poprawie usług medycznych szpitala. Następnie zamierzają przeanalizować system zarządzania, w tym mechanizm zaopatrzenia w leki. Wahab oświadczył, że postanowił nie kupować leków, dopóki nie zostanie utworzony skuteczny system ich dystrybucji wśród pacjentów.

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