W Nowym Jorku w USA burmistrz Zohran Mamdani przedstawił plan, zgodnie z którym kompleks więzienny Rikers Island ma zostać całkowicie zamknięty do końca 2032 roku. Osoby, które w tym czasie nadal będą przebywać w areszcie, mają zostać przeniesione do czterech mniejszych zakładów karnych na Brooklynie, Bronksie, w Queens i na Manhattanie, informuje The Guardian.

Administracja Mamdaniego nazwała dokument pierwszym kompleksowym planem miasta dotyczącym zamknięcia Rikers Island. Przewiduje on zmniejszenie liczby osób w miejskich więzieniach, ograniczenie tymczasowego aresztowania przed procesem, skrócenie opóźnień w rozpatrywaniu spraw oraz modernizację departamentu więziennictwa.

Nowe terminy i pojemność

Ustawa przyjęta przez Radę Miasta w 2019 roku zobowiązywała Nowy Jork do zamknięcia Rikers Island do sierpnia 2027 roku. Miasto nie zdąża jednak dotrzymać tego terminu z powodu opóźnień w budowie oraz wzrostu liczby osób w miejskich więzieniach od 2020 roku.

Zgodnie z planem placówka na Brooklynie ma zostać otwarta w 2029 roku, a obiekty na Bronksie i w Queens — w 2031 roku. Placówka na Manhattanie ma rozpocząć działalność w 2032 roku. Cztery nowe placówki będą miały łącznie około 4 500 miejsc, podczas gdy na początku listopada w więzieniach Rikers Island przebywało około 6 600 osób.

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Władze miejskie liczą na zmniejszenie liczby osób przebywających w areszcie do nie więcej niż 5 500 w chwili otwarcia placówki na Brooklynie, a do końca 2032 roku — do nie więcej niż 4 100. Aby przedłużyć ustawowy termin zamknięcia kompleksu, Rada Miasta musi uchwalić nową ustawę.

Wydatki na wsparcie i reformę

W następnym roku fiskalnym miasto planuje przeznaczyć 146 mln dolarów na pomoc w zakresie zdrowia psychicznego, leczenie uzależnień, programy edukacyjne i zawodowe w więzieniach i społecznościach, a także wsparcie dla ofiar przestępstw. Plan przewiduje również utworzenie setek miejsc terapeutycznych dla osób z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi i złożonymi potrzebami medycznymi.

W szczególności 50 mln dolarów ma zostać wydane na szkolenia zawodowe, edukację, poradnictwo w zakresie zdrowia psychicznego oraz usługi dla osób z uzależnieniami. Kolejne 76 mln dolarów przewidziano na usługi społeczne, w tym programy powrotu do społeczeństwa po zwolnieniu, mieszkalnictwo wspomagane i programy odchodzenia od osadzania w więzieniu. Na pomoc ofiarom i osobom poszkodowanym w wyniku przestępstw planuje się przeznaczyć 16 mln dolarów.

Kompleks Rikers Island od lat jest krytykowany za warunki przetrzymywania, problemy z infrastrukturą, trudności kadrowe, przemoc i zgony w więzieniach. Plan Mamdaniego przewiduje również współpracę z federalnym monitorem, Radą Miasta i organami nadzorczymi, a także kwartalne raporty z jego realizacji.

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