Burmistrz San Francisco w USA Daniel Lurie zaapelował do mieszkańców miasta o unikanie niekoniecznych podróży od poniedziałkowego popołudnia do środy z powodu ryzyka powodzi przybrzeżnych związanych z wysokimi przypływami i deszczem. Nazwał prognozę „niezwykle poważną” i doradził ludziom zaopatrzenie się w żywność oraz inne niezbędne rzeczy. Poinformował o tym The Guardian.

Najwyższe przypływy w roku

Największe ryzyko jest oczekiwane od 22 do 24 listopada, przed Świętem Dziękczynienia, gdy wielu Amerykanów podróżuje po kraju. Tak zwane królewskie przypływy są najwyższymi astronomicznymi przypływami w roku i zależą od położenia Słońca oraz Księżyca.

Według klimatologa z Kalifornijskiego Instytutu Zasobów Wodnych Daniela Swaina mogą one być o 15–30 centymetrów wyższe niż październikowe przypływy. Jeśli w tym okresie wystąpią jednocześnie silne opady deszczu lub fale sztormowe, ryzyko podtopień wzrośnie.

Zagrożenie dotyczy nie tylko osób mieszkających w pobliżu oceanu. Podtopienia są możliwe w Zatoce San Francisco, Zatoce Monterey, Zatoce San Diego oraz na obszarach pływowych estuarium San Joaquin–Sacramento.

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Zagrożenia dla transportu i przygotowania

National Weather Service prognozowała dla San Francisco znaczne lub ekstremalne powodzie przybrzeżne. Według jej oceny woda może sięgnąć do 0,85 metra ponad poziom gruntu, zagrażając nisko położonej infrastrukturze, drogom i wybrzeżu.

Meteorolog tej służby ostrzegł również przed ryzykiem poważnego podtopienia międzynarodowego lotniska w San Francisco oraz części autostrady biegnącej obok niego w najbardziej intensywne dni podróży. Jednocześnie pozostawało niejasne, czy woda dotrze do pasów startowych.

Na lotnisku przygotowują worki z piaskiem i sprzęt do pompowania. Teren lotniska chronią winylowe ścianki szczelne, betonowe falochrony oraz ziemne wały z betonową nawierzchnią. W San Diego władze rozdają mieszkańcom do dziesięciu worków z piaskiem na gospodarstwo domowe, rozmieszczają pompy na obszarach narażonych na podtopienia i przygotowują piaszczyste wały wzdłuż plaż oraz brzegów zatoki.

Do wzrostu poziomu wody przyczyniają się warunki silnego El Niño, fala Kelvina oraz morska fala upałów u wybrzeży Kalifornii. W październiku Los Angeles, San Diego, Santa Barbara i La Jolla odnotowały już rekordowe w całym okresie obserwacji poziomy wody.

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