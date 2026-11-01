W Tajpej na Tajwanie burmistrz miasta Chiang Wan-an z Kuomintangu oraz deputowany Yuan Ustawodawczego Puma Shen z Demokratycznej Partii Postępowej odbyli pierwszą wspólną debatę telewizyjną przed wyborami burmistrza. Kandydaci spierali się o bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie miastem, bezpieczeństwo żywności i odnowę miejską, donosi Taipei Times.

Kary za prowadzenie pod wpływem narkotyków

Jednym z najbardziej spornych tematów były surowsze kary za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków. Chiang skrytykował Shena za nieobecność podczas piątkowego głosowania nad odpowiednią poprawką legislacyjną. Burmistrz oświadczył, że jego przeciwnik przedkłada interesy sprawców nad interesy poszkodowanych i ich rodzin, a także nazwał akcentowanie przez Shena jego doświadczenia w kryminologii „profesjonalną arogancją”.

Shen odpowiedział, że popiera zaostrzenie odpowiedzialności za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu i narkotyków, jednak uważa tę poprawkę za nieproporcjonalną. Według niego władze miejskie mogą bardziej bezpośrednio zapobiegać takim wykroczeniom poprzez kontrole policyjne, edukację antynarkotykową w szkołach i przeciwdziałanie dostawom narkotyków. Deputowany oświadczył również, że jego wcześniejsza praca ze stowarzyszeniem wspierającym poszkodowanych oraz osobami wychodzącymi z uzależnienia od narkotyków została wypaczona.

Bezpieczeństwo żywności i odnowa miejska

Kandydaci wymienili także wzajemne zarzuty dotyczące przypadkowego wycięcia 40-letniego drzewa w pobliżu targu Dongmen oraz realizacji programu bezpłatnych szkolnych obiadów. Oskarżali się nawzajem o podwójne standardy w kwestiach ustawodawstwa dotyczącego ochrony dzieci i bezpieczeństwa żywności.

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Shen zakwestionował spójność reakcji władz miejskich na sprawy związane z bezpieczeństwem szkolnego jedzenia i domniemanym znęcaniem się nad dziećmi. Chiang oświadczył, że ratusz zareagował na te sprawy i wprowadził działania mające wzmocnić nadzór oraz ochronę dzieci.

Uczestnicy debaty osobno omówili odnowę miejską. Chiang wskazał jako przykłady projekty w mieszkaniach publicznych Xinwei, w rejonie nocnego targu Nanjichang oraz przy ulicy Hulin. Oświadczył, że w ciągu czterech lat w Tajpej zatwierdzono 2,4 razy więcej projektów odnowy niż wcześniej oraz 1,3 razy więcej niż w pięciu innych gminach miejskich łącznie. Shen podkreślił, że kluczowym wskaźnikiem jest przejście zatwierdzonych projektów do etapu budowy i ukończenie prac, a nie wyłącznie statystyki zatwierdzeń.

Dwugodzinna debata odbyła się w studiu TVBS i została współorganizowana przez TVBS oraz SET News. Chiang i Shen są dwoma faworytami spośród sześciu kandydatów i jak dotąd zgodzili się tylko na tę debatę telewizyjną.

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