W Tajpej na Tajwanie urzędujący burmistrz miasta Chiang Wan-an z Kuomintangu ogłosił podczas pierwszej oficjalnej prezentacji programów wyborczych plan rozwoju edukacji w dziedzinie sztucznej inteligencji o wartości 9,2 mld NT$. Kandydat Demokratycznej Partii Postępowej Puma Shen przedstawił propozycje wsparcia mieszkańców, rozwoju przestrzeni publicznych, transportu i odnowy miejskiej.

Sześciu kandydatów otrzymało po 30 minut na przedstawienie swoich programów bez wzajemnych pytań. O przebiegu prezentacji informuje Taipei Times.

Propozycje Pumy Shena

Shen powiedział, że chce skrócić czas, który mieszkańcy spędzają na dojazdach, aby mogli więcej uprawiać sport i spędzać więcej czasu z rodziną. Zaproponował utworzenie stacji sportowych, rozwój sieci zrównoważonego transportu, poprawę górskich tras pieszych oraz uruchomienie projektu miejskich mikrolasów.

Kandydat opowiedział się również za wytyczeniem tras pieszych między dzielnicami kulturalnymi, handlowymi i historycznymi oraz odnową przestrzeni publicznych. Wśród jego innych propozycji są wprowadzenie karty dla rodziców i dzieci, rozszerzenie prawa do otrzymywania monet kulturalnych, dostępne zajęcia z ćwiczeń siłowych dla osób starszych, wsparcie młodzieżowej przedsiębiorczości i zmian kariery w średnim wieku.

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Shen zaproponował także zwiększenie liczby subsydiowanych konsultacji dotyczących zdrowia psychicznego, utworzenie osobnej infolinii dla rodziców oraz zespołu, który pomoże realizować projekty odnowy miejskiej.

Program urzędującego burmistrza

Chiang Wan-an skupił się na wynikach czterech lat pracy swojej administracji. Wśród osiągnięć wymienił usunięcie skuterów z chodników, budowę wysepek bezpieczeństwa dla pieszych oraz rozbiórkę ronda Gongguan w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu. Mówił też o zamiarze przeprojektowania dróg w promieniu 50 metrów od wyjść ze stacji metra, aby spowolnić ruch pojazdów.

Aby przyspieszyć odnowę miejską, burmistrz zaproponował obniżenie początkowego progu zgody mieszkańców z 75% do 50%, zwiększenie podstawowego współczynnika intensywności zabudowy z 225% do 300% dla dużych działek o powierzchni ponad 3 000 metrów kwadratowych w pobliżu metra i nabrzeży, a także zatrudnienie dodatkowych pracowników w celu przyspieszenia rozpatrywania projektów.

Osobno Chiang Wan-an ogłosił plan modernizacji klas i utworzenia pierwszego w Azji centrum edukacji w zakresie sztucznej inteligencji. Obiecał również rozszerzyć świadczenia w ramach karty dla seniorów, subsydia na opiekę zdrowotną i podróże dla ludności rdzennej, a także subsydia na ubezpieczenie zwierząt domowych.

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