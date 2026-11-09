W Tajpej na Tajwanie urzędujący burmistrz Chiang Wan-an oraz kandydat Demokratycznej Partii Postępowej Puma Shen przeprowadzili wydarzenia wyborcze na mniej niż trzy tygodnie przed wyborami lokalnymi. Chiang podkreślał rozwój infrastruktury sportowej, podczas gdy Shen mówił, że priorytetem jest ochrona grup wrażliwych, poinformował Taipei Times.

Stawka na infrastrukturę sportową

Chiang Wan-an, reprezentujący Kuomintang, spotkał się ze zwolennikami sportu w ratuszu miasta Tajpej. Mówił o osiągnięciach swojej administracji w ciągu czterech lat urzędowania, w tym o pierwszym miejscu Tajpej w ogólnokrajowym rankingu miast sportowych, sporządzonym w tym roku przez magazyn Global Views Monthly.

Burmistrz wspomniał również o krytym stadionie Taipei Dome, otwartym w pierwszym roku jego kadencji. Na arenie odbyły się już ważne mecze baseballowe. Według Chianga władze miasta modernizowały także boiska baseballowe i rozwijały nowe obiekty sportowe w różnych częściach miasta. Nazwał sport elementem stylu życia, który może poprawić zdrowie mieszkańców i uczynić miasto bardziej dynamicznym.

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Wsparcie dla grup wrażliwych

Puma Shen wziął udział w otwarciu wspólnego sztabu wyborczego z kandydatką do rady miasta Wendy Ma w dzielnicy Zhongzheng. Shen pochwalił Ma, byłą reporterkę telewizyjną, za jej dziennikarskie śledztwa, które, jak powiedział, ujawniły szereg skandali w mieście, w tym przypadki znęcania się nad dziećmi.

Kandydat powiedział, że stanowisko Ma w sprawie konieczności wysłuchania głosów osób niechronionych jest zgodne z jego podejściem do zarządzania miastem. Oświadczył, że jego model funkcjonowania ratusza zakłada uwzględnianie opinii obywateli i ochronę grup wrażliwych.

Wybory lokalne na Tajwanie odbędą się 28 listopada 2026 roku. Są nazywane wyborami „9 w 1”, ponieważ w 22 miastach i powiatach wybierani będą przedstawiciele na dziewięć różnych stanowisk lokalnego szczebla. Łącznie ma zostać wybranych 11 051 urzędników.

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