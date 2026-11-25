Na okupowanym Zachodnim Brzegu Palestyny izraelskie wojsko w ostatnich dniach zainstalowało pięć metalowych bram na skrzyżowaniach głównej drogi, którą mieszkańcy pięciu palestyńskich społeczności na zachód od Hebronu przemieszczają się między wsiami i jadą do miasta. Poinformował o tym burmistrz gminy al-Kum i al-Muwarraq Ahmed Rajoub, podaje Anadolu Agency. Według niego z drogi korzysta około 70 tysięcy osób, a trasa prowadzi również do Hebronu przez miasto Dura.

Dostęp do pól i pastwisk

Według Rajouba bramy zainstalowano na potrzeby osadników z Tarusy, nowego izraelskiego osiedla na ziemiach Dury, które burmistrz nazwał nielegalnym. Powiedział także, że osadnicy korzystają z tej drogi od ponad roku.

Palestyńskie społeczności w tym rejonie są, według burmistrza, ograniczone od zachodu murem separacyjnym, a z innych stron barierami wojskowymi, drogami i osiedlami. Mieszkańcy żyją na pasie o długości około 10 kilometrów i szerokości nie większej niż 5 kilometrów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Apel do władz palestyńskich

Setki miejscowych mieszkańców zajęły się rolnictwem po tym, jak trzy lata temu zakazano im powrotu do pracy w Izraelu, powiedział Rajoub. Jego zdaniem nowe bramy utrudnią rolnikom dostęp do pól, a pasterzom wypas zwierząt. Gminy zwróciły się do władz palestyńskich o pomoc w zakwestionowaniu instalacji bram, w tym przed izraelskimi sądami.

W sąsiednim Khirbet Humsa izraelskie wojsko późnym wieczorem we wtorek zdemontowało namiot protestacyjny po ogłoszeniu terenu strefą wojskową, przekazali agencji świadkowie. Namiot ustawiono na znak protestu przeciwko placówce osadniczej, która kilka tygodni temu pojawiła się na ziemiach lokalnych mieszkańców. Według Palestyńskiej Komisji ds. Przeciwdziałania Murowi i Osiedlom, według stanu na 25 września na Zachodnim Brzegu znajdowały się 942 izraelskie punkty kontrolne i bramy.

Czytaj nas na