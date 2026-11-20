Mercedes-Benz poinformował, że jako pierwszy producent samochodów otrzymał w Niemczech zgodę regulatora na jazdę wspomaganą po trasie między określonymi punktami. Jak podaje Channel NewsAsia, powołując się na Reutersa, firma nazwała to ważnym kamieniem milowym we wdrażaniu bardziej złożonych systemów zautomatyzowanej jazdy na drogach publicznych.

Pierwszy etap w dwóch miastach

Pod koniec 2026 roku Mercedes-Benz planuje uruchomić program wczesnego dostępu do tej technologii w Stuttgarcie i Monachium. Następnie firma liczy na przejście do szerszego wdrożenia technologii w Niemczech w pierwszej połowie 2027 roku.

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Możliwe rozszerzenie

Mercedes-Benz poinformował również, że zharmonizowane ramy regulacyjne, które mają wejść w życie w styczniu 2027 roku, mogą umożliwić rozszerzenie zastosowania technologii na inne rynki. Chodzi o rynki objęte regulaminem ONZ R171.

Firma poinformowała o otrzymaniu zgody 20 listopada. Mercedes-Benz nazwał to krokiem w rywalizacji producentów samochodów o wdrażanie bardziej zaawansowanych systemów zautomatyzowanej jazdy na drogach publicznych.

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