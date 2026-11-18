Mercedes-Benz zaczął przywracać fizyczne przyciski i przełączniki we wnętrzach niektórych samochodów po kilku latach rozwoju cyfrowych kabin z dużą liczbą ekranów. Dyrektor generalny firmy Ola Källenius przyznał, że zastępowanie tradycyjnych elementów sterowania ekranami dotykowymi nie zawsze było najlepszym rozwiązaniem.

Källenius powiedział o tym podczas sesji pytań i odpowiedzi na Reddicie, informuje Motor1. Jak zaznaczył, przejście na technologie cyfrowe umożliwiło producentom samochodów dodawanie funkcji do modeli, zmianę sposobu interakcji z autem oraz jego aktualizowanie z czasem.

Modele z fizycznymi elementami

Källenius wymienił GLS, GLE, S-Class, elektryczne GLC i GLB wśród niedawno zaprezentowanych lub zaktualizowanych modeli, w których położono większy nacisk na fizyczne elementy sterowania. Firma planuje także przywracać takie elementy w innych przyszłych modelach, jednak szef nie sprecyzował ich listy.

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Szef Mercedes-Benz zauważył, że zwykłe przyciski i przełączniki mają zalety, których interfejs dotykowy nie zawsze potrafi odtworzyć. Dodał, że sam lubi przełączniki i rolki na kierownicy.

Ekrany pozostaną we wnętrzach

Jednocześnie Mercedes-Benz nie zamierza całkowicie rezygnować z cyfrowych interfejsów. Källenius podkreślił, że zwykły powrót do wcześniejszego podejścia nie jest rozwiązaniem: firma będzie nadal rozwijać nowe sposoby interakcji z samochodem. Jego zdaniem cyfrowe sterowanie ogólnie nadal jest właściwym kierunkiem dla nowoczesnych aut.

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