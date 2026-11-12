Mercedes-Benz w Niemczech ogłosił w czwartek tymczasowe wstrzymanie wszelkich dalszych inwestycji w swoich zakładach w kraju. Poinformował o tym Deutsche Welle.

Pauza w inwestycjach

Według publikacji decyzja obejmuje wszystkie dalsze inwestycje firmy w jej niemieckich obiektach i ma charakter tymczasowy. W komunikacie mowa konkretnie o zakładach Mercedes-Benz w Niemczech.

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Presja pracowników i związku zawodowego

Ogłoszenie nastąpiło w obliczu rosnącej presji na niemieckiego producenta samochodów klasy premium ze strony rady zakładowej i związku zawodowego IG Metall. Deutsche Welle zauważa, że Mercedes-Benz od dawna jest jednym z symboli niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego.

DW opublikowała informację o tej decyzji 12 listopada. W materiale publikacji nie podano dodatkowych szczegółów dotyczących tymczasowego wstrzymania inwestycji.

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