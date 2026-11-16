W Kalifornii w USA Mercedes-Benz rozpocznie w przyszłym miesiącu program wczesnego dostępu do nowych systemów pomocy kierowcy, których uruchomienie firma planuje na 2027 rok, informuje The Verge.

Pomoc na całej trasie miejskiej

MB.Drive Assist Pro aktywuje się po wprowadzeniu celu podróży do nawigacji samochodu. System ma pomagać kierowcy na całej trasie: na zjazdach z autostrad, podczas zmiany pasów, przejazdu przez skrzyżowania i sygnalizację świetlną, a także w gęstym ruchu miejskim.

W przeciwieństwie do systemu Full Self-Driving firmy Tesla, MB.Drive Assist Pro będzie wymagał od kierowcy trzymania rąk na kierownicy w warunkach miejskich. Mercedes-Benz pozycjonuje nowe funkcje jako systemy pomocy kierowcy drugiego poziomu.

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27 czujników i system Nvidia

Zestaw wykorzystuje 27 czujników: 10 kamer, pięć radarów i 12 czujników ultradźwiękowych. Za przetwarzanie danych odpowiada wysokowydajny komputer o mocy 254 TOPS, oparty na nowej architekturze MB.OS. Działa on na platformie Nvidia Drive AV, która łączy sztuczną inteligencję z deterministyczną warstwą bezpieczeństwa Halos.

Druga funkcja, Hands-Free Highway Assist, pozwoli zdjąć ręce z kierownicy na dopuszczonych autostradach o kontrolowanym dostępie. System będzie mógł działać przy prędkości do 85 mil na godzinę. To znacznie więcej niż limit 40 mil na godzinę, który obowiązywał w poprzednim systemie Mercedes-Benz Drive Pilot.

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