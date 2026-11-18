3 lutego 2027 roku Mercedes-Benz wystawi na aukcję w Paryżu rzadki eksperymentalny samochód sportowy C 111-II z 1970 roku z oryginalnym czterowirnikowym silnikiem Wankla. Licytację przeprowadzi dom aukcyjny RM Sotheby’s w salach Carrousel du Louvre podczas wystawy samochodów zabytkowych Rétromobile Paris, informuje Motor1.

Będzie to pierwszy przypadek sprzedaży samochodu C 111 przez Mercedes-Benz. Producent zobowiązał się umownie, że przez kolejne 25 lat nie sprzeda innego C 111. Środki uzyskane z aukcji mają zostać przeznaczone na projekt Mercedes-Benz Museum 2.0 — modernizację muzeum marki w niemieckim Stuttgarcie oraz rozwój jego wersji cyfrowej.

Jeden z 17 eksperymentalnych samochodów

Na aukcję trafi trzeci wyprodukowany C 111-II, znany wewnątrz firmy jako Car 33. Jego montaż rozpoczął się w marcu 1970 roku, a w sierpniu tego samego roku zamontowano w nim 2,4-litrowy czterowirnikowy silnik Wankla M 950 W 48 o mocy 350 KM. Samochód ważący 1240 kg może osiągnąć prędkość do 300 km/h.

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Łącznie Mercedes-Benz stworzył 17 samochodów C 111 w różnych wersjach. Jeden wykorzystano do testów zderzeniowych, a kolejne trzy rozebrano w latach 70. Obecnie kolekcja marki liczy 13 takich samochodów, a Car 33 do tej pory nie opuścił własności Mercedes-Benz.

Testy i renowacja

Car 33 należał do eksperymentalnej floty marki: między innymi sprawdzano w nim system równomiernego opróżniania dwóch zbiorników paliwa o łącznej pojemności 116 litrów, mierzono temperaturę w tylnym przedziale bagażowym oraz przeprowadzano jazdy na torze Hockenheimring. W samochodzie testowano także system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, jednak obecnie nie działa.

W 1975 roku samochód trafił do kolekcji firmowej, a po otwarciu Muzeum Mercedes-Benz w 2006 roku był eksponowany w sekcji Fascination Design. W 2024 roku został odrestaurowany do stanu technicznej sprawności w Mercedes-Benz Classic Center w Fellbach, z zachowaniem oryginalnej patyny nadwozia i wnętrza. Zespół napędowy gruntownie odnowiono, a w komorze silnika zainstalowano system gaśniczy. Wraz z samochodem nabywca otrzyma dwa komplety kół, w tym magnezowe koła wyścigowe, które obecnie nadają się wyłącznie do ekspozycji.

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