W USA Mercedes-Benz zmienia podejście do systemów automatyzacji jazdy: firma będzie rozwijać funkcje wsparcia kierowcy drugiego poziomu, a w przyszłości planuje skupić się na technologiach czwartego poziomu. O tym dyrektor techniczny Mercedes-Benz Jörg Burzer powiedział podczas spotkania z mediami, informuje Motor1.

Ograniczenia Drive Pilot

W 2023 roku Mercedes-Benz stał się pierwszym producentem samochodów, którego system Drive Pilot trzeciego poziomu został zatwierdzony do użytku w USA. Oferowano go dla modeli S-Class i EQS. W określonych warunkach system pozwalał kierowcy nie obserwować drogi.

Jednocześnie Drive Pilot miał istotne ograniczenia: system działał przy prędkości około 40 mil na godzinę, dlatego był przydatny głównie w powolnym ruchu, a nie podczas zwykłej jazdy po autostradzie. Działał także tylko na wybranych drogach i w określonych warunkach. Według Burzera wczesne wprowadzenie tej technologii pokazało firmie potrzebę skupienia się na tym, czego rzeczywiście chcą klienci.

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Stawka na drugi i czwarty poziom

Zamiast dalszego stopniowego rozwoju systemów trzeciego poziomu Mercedes-Benz pracuje nad bardziej funkcjonalnymi rozwiązaniami drugiego poziomu. Technologia MB.DRIVE Assist Pro ma zapewniać wsparcie podczas podróży od punktu wyjazdu do celu na autostradach i w środowisku miejskim.

Wśród deklarowanych możliwości są pomoc przy zmianie pasa ruchu, przejeżdżaniu przez skrzyżowania, skrętach i reagowaniu na sygnalizację świetlną. Według publikacji zmodernizowana S-Class wykorzystuje do 27 czujników do obsługi tych funkcji. Kierowca musi przy tym zachować uwagę i być gotowy do przejęcia kontroli.

Burzer oświadczył, że firma zamierza skierować wysiłki na automatyzację jazdy czwartego poziomu. Na tym poziomie samochód może wykonywać wszystkie zadania związane z prowadzeniem w ramach określonych warunków bez nadzoru człowieka. Według jego oceny technologia pojawi się w seryjnych Mercedesach-Benz dopiero po 2030 roku, a jej wdrażanie będzie stopniowe.

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