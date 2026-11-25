Sieć dyskontów Poundland, mająca 600 sklepów w Wielkiej Brytanii i Irlandii, przeszła pod zarząd zewnętrzny. Zagrożone są miejsca pracy 11 tys. pracowników firmy, a także potencjalnie tysięcy pracowników przedsiębiorstw-dostawców, informuje BBC News.

Sprzedaż rosła, ale brakowało środków

Właściciel sieci — amerykańska firma inwestycyjna Gordon Brothers — wystawił Poundland na sprzedaż we wrześniu, jednak później odrzucił oferty mające na celu zachowanie biznesu. Firma ma 600 sklepów w Wielkiej Brytanii i Irlandii; w Irlandii działa pod marką Dealz.

Problemy Poundland nie były związane ze spadkiem popytu. W roku zakończonym we wrześniu sieć zmieniła stratę w wysokości 68 mln funtów szterlingów w zysk 18,1 mln funtów przed odsetkami, podatkami i określonymi obciążeniami księgowymi. Przed okresem świątecznym sprzedaż w porównywalnych sklepach w pierwszym kwartale wzrosła o 7%, a zysk operacyjny wyniósł 1,9 mln funtów — o 1,2 mln funtów więcej niż rok wcześniej.

Julie Palmer, partner zarządzająca w Begbies Traynor, oświadczyła, że sytuacja Poundland była raczej problemem finansowania i własności niż załamaniem handlu. Jak zaznaczyła, kasy sieci pracowały intensywniej niż rok wcześniej, a odbudowa biznesu na pierwszy rzut oka już trwała.

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Rola właściciela i wierzyciela

Według BBC Gordon Brothers ograniczała dostęp Poundland do środków potrzebnych do uzupełniania zapasów w sklepach i pokrywania bieżących wydatków. Firma inwestycyjna twierdziła, że zapewniła znaczne finansowanie, aby wspierać działalność sieci po jej przejęciu.

Gordon Brothers jest nie tylko właścicielem, lecz także jednym z wierzycieli Poundland. Firma ma roszczenia z tytułu pożyczek, w tym kredytu akcjonariusza w wysokości 22,5 mln funtów, który odziedziczyła po zakupie biznesu za 1 funta. Według BBC Gordon Brothers otrzymała około 18 mln funtów z płatności odsetkowych od długu, a także z innych opłat i płatności.

Niektóre poinformowane osoby, które krytykują działania Gordon Brothers podczas sprzedaży Poundland, oskarżają ją o doprowadzenie sieci do upadku, aby zarobić na procedurze niewypłacalności. Firma inwestycyjna, specjalizująca się w nabywaniu i restrukturyzacji problematycznych biznesów, zaprzecza temu.

Poszukiwanie kupca trwa

Do sprzedaży biznesu i jego aktywów wyznaczono doradców Alix Partners. Rozważana jest zarówno sprzedaż całego Poundland, jak i sprzedaż poszczególnych części sieci. W najbliższej perspektywie sklepy i centra dystrybucyjne będą nadal działać normalnie.

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