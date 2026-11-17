W Stanach Zjednoczonych uległa awarii ściśle tajna sieć, której Agencja Bezpieczeństwa Narodowego używa do komunikacji wewnętrznej. Agencja ustala skalę problemu.

Co wiadomo o awarii

Informuje o tym Channel NewsAsia, powołując się na Reuters, który cytuje CNN. Według CNN o niedostępności sieci poinformowało pięć osób zaznajomionych z sytuacją.

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CNN poinformował o awarii we wtorek, 17 listopada. Chodzi konkretnie o wewnętrzną sieć komunikacyjną amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, a nie o inne systemy agencji.

Nie wykryto oznak cyberataku

Według informacji CNN w tamtym momencie nie było bezpośrednich oznak, że przyczyną problemu mógł być cyberatak. Agencja nadal oceniała skalę awarii sieci.

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