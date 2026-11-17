Była reprezentantka Alaski w Izbie Reprezentantów USA Mary Peltola zwiększyła przewagę nad urzędującym republikańskim senatorem Danem S. Sullivanem w wyścigu do Senatu USA. Według najnowszej aktualizacji stanowej służby wyborczej Peltola otrzymała 141 637 głosów, a Sullivan — 130 162. Informuje o tym The Hill.

Zaktualizowane wyniki

Republikanin Gerald L. Heikes otrzymał 6 020 głosów. Kolejny kandydat, Daniel J. Sullivan Jr., zdobył 4 684 głosy.

Według publikacji Peltola utrzymuje prowadzenie nawet po dodaniu głosów oddanych na obu kandydatów o nazwisku Sullivan. Aby wygrać bez procedury głosowania preferencyjnego, kandydat musi uzyskać ponad połowę głosów.

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Dalsze liczenie

Urzędnicy wyborczy nadal liczą karty do głosowania z odległych rejonów Alaski. Wszystkie głosy mają zostać opublikowane do 18 listopada. Jeśli Peltola do tego czasu nie uzyska ponad 50% głosów, odbędzie się liczenie w systemie głosowania preferencyjnego.

W oświadczeniu opublikowanym w sobotę sztab Peltoli stwierdził, że nie istnieje matematyczny scenariusz zwycięstwa Dana S. Sullivana. Rzecznik sztabu Sullivana Nate Adams odmówił komentarza na temat poszczególnych aktualizacji liczenia i zewnętrznych prognoz, informując, że sztab wyda oświadczenie do końca tygodnia.

Ten wyścig pozostaje ostatnimi wyborami do Senatu USA, których wynik nie został jeszcze ogłoszony. Administracja prezydenta Donalda Trumpa wniosła pozew, próbując zablokować certyfikację wyników w przypadku porażki urzędującego senatora z powodu udziału innego kandydata o tym samym nazwisku. Trump twierdził również, że doszło rzekomo do fałszerstw i że możliwe było pomylenie przez wyborców dwóch kandydatów.

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