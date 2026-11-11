W australijskiej Adelaide rada miejska zatwierdziła zmiany w planie zarządzania gruntami publicznymi dla Adelaide Oval Number 2, znanego jako The Village Green. Decyzja pozwala organizować tam wydarzenia nie dłużej niż przez sześć dni w roku, z wyłączeniem dni, w których wykorzystywany jest główny stadion Adelaide Oval, poinformowało ABC News.

Nowe ograniczenia dotyczące wydarzeń

Rada zdecydowała również, że wydarzenia w tym miejscu nie mogą trwać dłużej niż trzy kolejne dni, i utrzymała limit frekwencji na poziomie 15 tys. osób. Ten próg może zostać poddany przeglądowi po złożeniu wniosku do rady miejskiej.

Premier Australii Południowej Peter Malinauskas skrytykował decyzję, nazywając ją kompletnym szaleństwem. Jego zdaniem rada ma reputację organu, który odrzuca możliwości, a zaktualizowany plan pozostawia jej prawo do zatwierdzania lub odrzucania organizacji wydarzeń na Adelaide Oval Number 2.

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Stanowiska rady i zarządu stadionu

Lord Mayor Adelaide Jane Lomax-Smith oświadczyła, że rada zatwierdziła wszystko, o co wnioskowała Stadium Management Authority (SMA). Dodała, że jeśli SMA zmieniła swoje stanowisko, powinna była wyraźniej zakomunikować to radzie miejskiej.

Przewodniczący SMA Jamie Briggs powiedział, że dodatkowe ograniczenia utrudnią organizację wydarzeń. Jego zdaniem wymóg uprzedniego zatwierdzania wydarzeń, w których uczestniczy ponad 15 tys. osób, może odstraszyć promotorów. Poinformował także, że SMA rozmawia z rządem stanowym o możliwości uchylenia decyzji rady.

Członek rady miejskiej Phil Martin wyjaśnił, że zgoda na duże wydarzenia jest potrzebna do organizacji ruchu, sprzątania i zapewnienia wystarczającej liczby toalet. Zaznaczył również, że rząd stanowy wcześniej nie wnioskował o organizację na Adelaide Oval Number 2 wydarzeń przez więcej niż sześć dni w roku.

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