W australijskim Gold Coast rada miejska nie znalazła rachunku za pobyt burmistrza Toma Tate’a w Mar-a-Lago na Florydzie. Biuro burmistrza oświadczyło, że Tate tylko raz przyniósł papierowy egzemplarz rachunku do biura, a następnie zabrał go ze sobą. Dokumentu nie kopiowano, nie drukowano ani nie przechowywano w systemach rady.

Jak informuje ABC News, rada dwukrotnie odrzuciła wnioski nadawcy o dostęp do rachunku. Podczas wewnętrznego odwołania urzędnik rady stwierdził, że kopii dokumentu nie znaleziono ani w systemach elektronicznych i korespondencji, ani w archiwach fizycznych. Jednocześnie rada uważa, że nie ma prawnego prawa ani praktycznej możliwości zażądać od burmistrza prywatnie przechowywanego egzemplarza.

Pytania dotyczące opłaty za pobyt

Rachunek ma znaczenie dla wyjaśnień Tate’a dotyczących możliwego konfliktu interesów wokół wartego 1,5 mld dolarów projektu Trump Tower na wybrzeżu Gold Coast. Początkowo burmistrz zadeklarował bezpłatny pobyt w Mar-a-Lago, zapewniony przez Trump Organization, gdy projekt proponowano zrealizować na obszarze jurysdykcji rady.

Później Tate zmienił deklarację, wskazując, że osobiście zapłacił za pobyt podczas trzydniowej podróży na Florydę w lutym. Twierdził, że zawsze zamierzał zapłacić sam, lecz rachunek dotarł z opóźnieniem. Burmistrz nie ujawnił kwoty płatności, lecz zapewniał, że nie otrzymał specjalnej zniżki.

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Podróż, na którą Tate został zaproszony jako burmistrz, obecnie nazywa prywatną. Loty opłacono z pieniędzy lokalnych podatników, a sam burmistrz, według rady, wydał ponad 13 tys. dolarów na podwyższenie klasy lotów.

Kontrowersje wokół wizyty

Dyrektor Transparency International Australia Clancy Moore powiedział, że dla właściwego prowadzenia dokumentacji pożądane byłoby odnotowanie informacji o rachunku. Jak stwierdził, pozostają pytania dotyczące charakteru gościnności, wydatków oraz tego, czy wizyta miała charakter oficjalny, prywatny czy osobisty.

Wcześniej Tate mówił, że jadł kolację z Trumpem w Mar-a-Lago. Biały Dom oświadczył, że prezydent nie jadł kolacji z burmistrzem, a Trump Organization nazwała tę wersję całkowicie zmyśloną i przekazała, że Trump tylko krótko przywitał się ze stolikiem Tate’a z patio. Sam burmistrz odpowiedział, że wspomnienia mogą się różnić. Projekt Trump Tower, który wywołał niemal 100 tys. sprzeciwów w petycjach, ostatecznie zarzucono.

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