Na obrzeżach wsi Deir Mimas na południu Libanu izraelscy żołnierze otworzyli ogień w pobliżu grupy miejscowych mieszkańców zbierających oliwki i zatrzymali jednego z nich. Burmistrzyni wsi Tania Barnaba poinformowała o tym The National.

Ograniczony dostęp do gajów

Według Barnaby mieszkańcy zbierali plony na terenie zamkniętym dla dostępu. Po incydencie izraelscy żołnierze ustawili punkt kontrolny na obrzeżach wsi, co dodatkowo ograniczyło dostęp do gajów oliwnych.

Izraelska armia wcześniej ostrzegała mieszkańców o zakazie wstępu na ten teren, który obejmuje ponad połowę gajów oliwnych Deir Mimas. Mimo to mieszkańcy próbowali zebrać plony, ponieważ uprawa oliwek i produkcja oliwy z oliwek są dla wielu z nich głównym źródłem dochodu.

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Żółta linia

Barnaba powiedziała, że mieszkańców poinformowano o położeniu Deir Mimas w obrębie tak zwanej żółtej linii. Oddziela ona obszary południowego Libanu okupowane przez Izrael, gdzie izraelscy żołnierze ograniczają przemieszczanie się ludności cywilnej, od terytoriów kontrolowanych przez państwo libańskie.

Według publikacji tak zwana strefa bezpieczeństwa rozciąga się w głąb Libanu na około 10–12 kilometrów. 18 września izraelscy żołnierze podeszli do nowego punktu obserwacyjnego armii libańskiej w pobliżu wsi i rzucili obok niego granaty hukowo-błyskowe. Później libańscy żołnierze opuścili ten posterunek i wrócili na główną pozycję we wsi. Barnaba poinformowała również, że armia libańska nie ma już stałej obecności w Deir Mimas.

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