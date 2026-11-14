Była kanclerz Niemiec Angela Merkel oświadczyła, że prawo Izraela do istnienia i jego bezpieczeństwo pozostają częścią fundamentalnego interesu państwowego Niemiec. Jednocześnie podkreśliła, że stanowisko to nie oznacza bezwarunkowego poparcia dla rządu premiera Izraela Binjamina Netanjahu ani nie wyklucza krytyki jego polityki.

Merkel powiedziała o tym w podcaście opublikowanym na YouTube, informuje Jerusalem Post. Jak zaznaczyła, wielokrotnie krytykowała izraelski rząd i uważa, że także obecnie istnieją podstawy do krytyki jego działań w Strefie Gazy.

Bezpieczeństwo Izraela i krytyka rządu

Merkel zaznaczyła, że podczas omawiania działań Izraela należy pamiętać o potrzebie zapewnienia dalszego istnienia państwa i jego możliwości życia w pokoju. Odrzuciła jako jednostronne niektóre wypowiedzi w dyskusji o wojnie w Gazie.

Była kanclerz przypomniała również, że atak z 7 października przeprowadził Hamas przeciwko Izraelowi, a nie Izrael przeciwko Strefie Gazy. Wspomniała o wycofaniu się Izraela z Gazy w 2005 roku, po którym Hamas przejął kontrolę nad tym terytorium. Zdaniem Merkel ataki z 7 października pokazały, że deklarowany przez Hamas cel zniszczenia Izraela nie jest jedynie teoretycznym zagrożeniem.

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Sytuacja humanitarna w Gazie

Jednocześnie Merkel stwierdziła, że w izraelskiej odpowiedzi wojskowej występują przypadki nieproporcjonalności, w szczególności w odniesieniu do tego, czego doświadcza ludność cywilna Gazy. Osobno wspomniała o dostawach żywności i innych kwestiach humanitarnych.

Oświadczyła, że walka z Hamasem jest utrudniona przez rozmieszczenie jego pozycji, jak powiedziała, pod przedszkolami i szpitalami. Merkel wyraziła również zdziwienie niewielką liczbą publicznych głosów krytyki Hamasu z samej Strefy Gazy, przyznając, że dla jej mieszkańców może to być niebezpieczne.

Ponadto była kanclerz podważyła skalę międzynarodowej uwagi poświęcanej wojnie w Gazie w porównaniu z innymi kryzysami humanitarnymi, w tym w Jemenie i Sudanie, gdzie, jak powiedziała, ludność cywilna również dotkliwie cierpi.

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