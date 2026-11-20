Kanclerz Niemiec Friedrich Merz oświadczył, że Katar planuje dodatkowo zainwestować 15 mld euro w niemiecką gospodarkę. Ogłosił to w Berlinie po rozmowach z emirem Kataru Tamimem bin Hamadem Al Thanim, jak podaje Der Spiegel.

Według Merza dodatkowe inwestycje Kataru mają wzmocnić oba kraje, w szczególności w dziedzinach sztucznej inteligencji, półprzewodników i lotnictwa. Kanclerz z zadowoleniem przyjął silniejszą obecność gospodarczą emiratu w Niemczech.

Inwestycje długoterminowe

Emir Kataru oświadczył, że inwestycje jego kraju w Niemczech mają charakter długoterminowy i świadczą o zaufaniu do siły niemieckiej gospodarki. Katar od lat inwestuje już w niemieckie firmy, w tym Volkswagen, Siemens i RWE.

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W materiale zaznaczono, że niemiecki biznes od kilku lat wskazuje na niedobór inwestycji w kraju oraz rosnące bariery handlowe w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Na tym tle niemieckie firmy i politycy poświęcają więcej uwagi współpracy gospodarczej z innymi państwami, w tym krajami Bliskiego Wschodu i Indiami.

Bezpieczeństwo i dyplomacja

Merz poinformował również, że strony uzgodniły ściślejszą współpracę w kwestiach bezpieczeństwa i obrony. Jako przykłady wymienił aktywniejsze współdziałanie służb bezpieczeństwa, w tym w celu przeciwdziałania cyberatakom.

Kanclerz wskazał odbudowę Syrii jako wspólny priorytet stron. Merz wezwał także do znalezienia rozwiązania konfliktu z Iranem, wiążąc to z bezpieczeństwem ludzi w Katarze i przewidywalnymi cenami energii dla Niemiec. Emir potwierdził dążenie Kataru do przestrzegania Karty Narodów Zjednoczonych i wzmocnienia koordynacji dyplomatycznej z Niemcami.

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