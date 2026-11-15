W Izraelu burmistrz Petah Tikwy Rami Greenberg, dyrektor generalny gminy oraz ośmiu innych podejrzanych mogą usłyszeć zarzuty karne w sprawie domniemanego łapownictwa i finansowania kampanii wyborczej burmistrza w 2018 roku. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na komunikat prokuratury.

Wydział Gospodarczy prokuratury poinformował adwokatów osób objętych sprawą, że prokurator państwowy Amit Aisman rozważa wniesienie aktów oskarżenia po przesłuchaniach przed wniesieniem aktu oskarżenia. Podczas tych przesłuchań podejrzani będą mogli przedstawić argumenty przeciwko ściganiu karnemu przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Finansowanie kampanii

Według prokuratury podczas kampanii na stanowisko burmistrza w 2018 roku Greenberg mógł otrzymać korzyści o wartości ponad 1 mln szekli. Śledczy podejrzewają, że biznesmeni i współpracownicy finansowali jego wydatki wyborcze, co organy ścigania uznają za możliwą formę łapownictwa.

Prokuratura twierdzi, że w zamian Greenberg wykonywał lub zobowiązał się wykonać określone działania w ramach swojej funkcji publicznej, w tym już po wyborze na burmistrza. W wyborach w 2018 roku pokonał urzędującego wówczas burmistrza Icchaka Bravermana.

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Podejrzani i stanowisko obrony

Wśród podejrzanych o wręczanie łapówek prokuratura wymieniła obecnego dyrektora generalnego gminy Yaniva Benitę, a także biznesmenów Moshe Saadona, Netanela Zarego i Amnona Ben-Amiego. Według prokuratury niektóre osoby objęte sprawą mogły próbować ukryć domniemane płatności i wprowadzić w błąd kontrolera państwowego w kwestii finansowania kampanii, w tym za pomocą sfałszowanych dokumentów.

W komunikacie wymieniono także Moshe Greenberga, adwokatów Tala Gershteina i Shaya Partusha, a także Nira Benitę jako podejrzanych o przekazanie fałszywych informacji dotyczących finansowania wyborów. W zależności od roli każdej osoby rozważane są możliwe zarzuty łapownictwa, oszustwa i nadużycia zaufania, fałszowania dokumentów oraz przestępstw podatkowych.

Adwokat Greenberga, Ofer Bartal, zaprzeczył zarzutom. Według niego środki otrzymane przez burmistrza były pożyczkami, które później zwrócono z odsetkami. Śledztwo prowadziły Krajowa Jednostka ds. Przestępczości Gospodarczej Lahav 433 oraz jednostka Yahalom Urzędu Podatkowego. W sprawie zawarto umowę ze świadkiem oskarżenia, jednak publikowanie szczegółów umowy oraz informacji mogących zidentyfikować świadka jest zakazane.

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