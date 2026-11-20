W Stanach Zjednoczonych komunikator Signal wprowadza na telefonach ograniczenia dotyczące wykonywania zrzutów ekranu, aby agenci AI nie mogli odczytywać prywatnych wiadomości. Nowe ustawienia będą aktywowane domyślnie, informuje Channel NewsAsia.

Ochrona przed dostępem do ekranu

W Signal oświadczono, że rozpowszechnienie funkcji AI wbudowanych w systemy operacyjne urządzeń konsumenckich coraz bardziej komplikuje ochronę prywatności korespondencji. Szczególne obawy serwisu budzą zintegrowane z systemami operacyjnymi możliwości AI, w tym Siri firmy Apple i Gemini firmy Google, ponieważ są one głęboko zintegrowane z urządzeniami.

Gdy Signal wykryje próbę wykonania zrzutu ekranu lub dostęp asystenta AI do ekranu, użytkownicy zobaczą wyskakujące okna z możliwością wyłączenia blokady. Działanie tego mechanizmu będzie zależeć od urządzenia.

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Wymagania wobec firm technologicznych

W Signal uznano nowe środki za niepełne i wezwano Apple, Google oraz Microsoft do zapewnienia twórcom aplikacji bardziej przejrzystych narzędzi do blokowania dostępu agentów AI do wrażliwych danych. Firma poprosiła również o bardziej szczegółowe wyjaśnienie zasad działania takich agentów, aby deweloperzy mogli oceniać, jakie dane otrzymują.

Wcześniej Signal zablokował już wykonywanie zrzutów ekranu przez funkcję Microsoft Recall w systemie Windows. Jednocześnie serwis poinformował, że nie może niezawodnie zapewnić podobnej ochrony w systemie macOS. W Signal podkreślono, że systemy AI skanujące ekrany mogą wyprowadzać wiadomości z chronionego środowiska komunikatora na serwery używane przez agenta.

Signal należy do fundacji non-profit, nie wyświetla reklam i wykorzystuje szyfrowanie end-to-end, dlatego sam serwis nie ma dostępu do treści korespondencji użytkowników.

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