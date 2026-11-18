Inter Miami z Lionelem Messim w składzie rozpocznie w sobotę w USA obronę tytułu MLS domowym meczem z Columbus Crew. Zespół chce zostać pierwszym klubem, który wygra Puchar MLS dwa lata z rzędu od czasu, gdy LA Galaxy zdobyło tytuły w 2011 i 2012 roku, informuje Channel NewsAsia.

Statystyki Messiego

39-letni Argentyńczyk po raz drugi z rzędu zdobył Złotego Buta, strzelając 26 goli i notując 17 asyst. Może również zostać pierwszym piłkarzem, który otrzyma nagrodę dla najcenniejszego zawodnika MLS przez trzy sezony z rzędu.

W ubiegłym roku Messi pomógł Interowi Miami zdobyć pierwszy Puchar MLS w historii klubu, strzelając sześć goli i zaliczając dziewięć asyst. Sezon zasadniczy był dla zespołu nierówny z powodu zmian trenerów i słabych wyników w meczach domowych, jednak klub zajął drugie miejsce w Konferencji Wschodniej.

Zespół prowadzi Christian „Kili” Gonzalez. Wśród kluczowych zawodników Interu Miami wymieniani są także urugwajski napastnik Luis Suarez, który strzelił 17 goli w sezonie, oraz brazylijski pomocnik Casemiro.

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Rywalizacja w play-offach

Play-offy MLS rozpoczną się w czwartek meczami rundy dzikiej karty: Orlando City podejmie Cincinnati, a Seattle Sounders zagra z Real Salt Lake.

Jednym z głównych rywali Interu Miami w Konferencji Wschodniej będzie Nashville. Zespół zdobył rekordowe dla jednego sezonu zasadniczego MLS 77 punktów, wywalczył Supporters' Shield i nie przegrał żadnego meczu u siebie. Hany Mukhtar i Sam Surridge zdobyli łącznie 38 goli. Nashville zmierzy się w niedzielę ze zwycięzcą pary Orlando City — Cincinnati.

W Konferencji Zachodniej pierwszy numer rozstawienia otrzymał Vancouver Whitecaps, który w ubiegłorocznym finale przegrał z Interem Miami 1:3. Kanadyjski klub ustanowił własne rekordy pod względem liczby zwycięstw — 19, punktów — 64 i zdobytych goli — 74. W niedzielę Vancouver zagra ze zwycięzcą meczu Seattle Sounders — Real Salt Lake.

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