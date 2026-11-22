Inter Miami przegrało 0:3 z Columbus Crew w pierwszym meczu serii play-off MLS Cup w Miami w USA. Lionel Messi znalazł się w centrum kontrowersji pod koniec pierwszej połowy: po wrzucie z autu rzucił piłką w twarz napastnika Columbus Gonzalo Tapii. Sędzia Allen Chapman pokazał żółte kartki obu piłkarzom, informuje The Guardian.

Spór o karę

W chwili incydentu Inter Miami grało już w dziesiątkę i przegrywało 0:1. Tapia otworzył wynik, wykorzystując rzut karny na początku spotkania. Trener Columbus Crew Laurent Courtois powiedział po meczu, że argentyński piłkarz zasłużył na surowszą karę niż żółta kartka.

Chapman wyjaśnił swoją decyzję tym, że siła rzutu była niewielka, a działania Messiego nie osiągnęły poziomu brutalnego zachowania.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Porażka obrońców tytułu

Po przerwie Taha Khabroun podwyższył prowadzenie Columbus, a Tapia skompletował dublet. Inter Miami, obecny mistrz MLS, przegrało pierwszy mecz serii do dwóch zwycięstw.

Następne spotkanie odbędzie się w Ohio w przyszły piątek. Columbus, rozstawiony z numerem siódmym klub i mistrz MLS z 2023 roku, będzie mógł wyeliminować z play-offów drużynę Messiego w przypadku zwycięstwa.

Trener Inter Miami Kili Gonzalez przyznał, że jego zespół nie zaprezentował oczekiwanej gry. Według niego drużyna musi wygrać następny mecz, w przeciwnym razie odpadnie z turnieju.

Czytaj nas na