Meta bezterminowo odłożyła planowaną aktualizację warunków handlowych dla użytkowników Meta Business, która mogła zobowiązać właścicieli firmowych stron na Facebooku do zezwolenia spółce na wykorzystywanie do szkolenia AI treści z zewnętrznych stron internetowych, do których linki znajdują się na ich stronach. Informuje o tym Ars Technica.

Przedstawiciel Meta powiedział Reutersowi, że firma wstrzymuje zmiany, kontynuuje konsultacje z zainteresowanymi stronami i chce „zrobić to właściwie”. Do zakończenia tego procesu obowiązują obecne warunki.

Obawy wydawców

Po ogłoszeniu aktualizacji eksperci prawni ostrzegali Nieman Lab, że niejasne sformułowania mogłyby potencjalnie pozwolić Meta ignorować ustawienia robots.txt i na dużą skalę skanować materiały poza Facebookiem na potrzeby szkolenia sztucznej inteligencji. Według publikacji firmy nie miały możliwości zrezygnowania z takich warunków bez utraty firmowej strony na Facebooku.

Warunki przewidywały również, że wydawcy muszą tworzyć testowe dane uwierzytelniające, aby boty Meta mogły omijać płatny dostęp do materiałów. Wywołało to krytykę, w tym ze strony firm medialnych, które już prowadzą spory sądowe dotyczące niechcianego wykorzystywania ich treści do szkolenia AI.

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Sądy i uwaga regulatorów

Początkowo zmiany miały wejść w życie 30 października, jednak Meta przesunęła datę na 20 listopada z powodu sprzeciwu użytkowników Facebooka, sądów i regulatorów. Sądy w Brazylii i Norwegii wydały tymczasowe nakazy sądowe po pozwach organizacji w tych krajach.

Brytyjski Urząd ds. Konkurencji i Rynków również wszczął formalne dochodzenie, aby ustalić, czy Meta mogła wykorzystać dominującą pozycję do pozyskania cennych danych do szkolenia AI. W USA senatorowie Adam Schiff i Marsha Blackburn wezwali Marka Zuckerberga do wycofania nowych warunków.

Meta nalega, że nie będzie wykorzystywać warunków świadczenia usług do obchodzenia robots.txt, a jej praktyki skanowania się nie zmieniły. Jednocześnie Nieman Lab zauważył, że w zaktualizowanej wersji warunków nie ma konkretnego postanowienia dotyczącego przestrzegania ustawień robots.txt.

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