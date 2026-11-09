Meta ogłosiła globalne rozszerzenie technologii oceny wieku użytkowników Instagrama. System ma automatycznie przenieść miliony nastolatków do chronionych Teen Accounts, w tym jeśli podczas rejestracji podali fałszywą datę urodzenia. Informuje o tym The Verge.

Jak system określa wiek

Narzędzia analizują sygnały, które mogą wskazywać, że użytkownik ma mniej niż 18 lat. Należą do nich profile i rodzaje treści, z którymi dana osoba wchodzi w interakcje, życzenia urodzinowe, a także ogólne tematy i cechy wizualne na przesłanych zdjęciach oraz filmach. Meta poinformowała, że w Australii zaczęła również wykorzystywać sygnał wieku Apple jako dodatkową metodę określania wieku.

Firma wykorzystuje ten system do usuwania kont użytkowników, których uznaje za młodszych niż 13 lat — minimalny wiek wymagany do posiadania kont w serwisach społecznościowych Meta. Użytkownicy w wieku od 13 do 17 lat są automatycznie przenoszeni do Teen Accounts z bardziej rygorystycznymi ustawieniami.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ograniczenia dla kont nastolatków

Teen Accounts są domyślnie prywatne, ograniczają treści dostępne dla nastolatków i nie pozwalają nieznajomym wysyłać im prywatnych wiadomości. Rodzice lub opiekunowie mogą włączyć nadzór nad takimi kontami, ustawiać limity czasu i kontrolować korzystanie z Instagrama.

Użytkownicy poniżej 16. roku życia nie mogą zmieniać ustawień Teen Accounts bez zgody rodzica lub opiekuna. Meta poinformowała również, że w przyszłym miesiącu rodzice w USA zaczną otrzymywać na Instagramie powiadomienia wyjaśniające proces oceny wieku oraz sposoby sprawdzenia poprawności danych dotyczących wieku dziecka.

Czytaj nas na