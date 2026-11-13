Firma Meta zawarła z operatorem elektrycznych ciężarówek Nevoya umowę dotyczącą uruchomienia 25 akumulatorowych ciągników elektrycznych klasy 8 na trasie Interstate 10 w USA, między San Bernardino w Kalifornii a Phoenix w Arizonie. Według Electrek, Nevoya spodziewa się wprowadzić ciężarówki na tę trasę w 2027 roku.

Wsparcie bez własnych przewozów

Meta nie będzie kupować ciągników, zatrudniać kierowców ani przewozić własnych produktów. Zamiast tego firma będzie wspierać czystszy transport innych ładunków poprzez certyfikaty atrybutów środowiskowych (EAC). Ten mechanizm kredytów węglowych umożliwia firmom zaliczanie korzyści wynikających z redukcji emisji dzięki elektrycznym ciężarówkom bez samodzielnego ich eksploatowania.

Devon Lake, kierująca strategią Meta dotyczącą osiągnięcia zerowych emisji netto, oświadczyła, że wieloletnie ustalenia mogą pomóc firmie w pracy nad emisjami Scope 3. Jak zaznaczyła, transport towarowy jest częścią emisji związanych z budową i eksploatacją centrów danych Meta.

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Druga trasa z udziałem Meta

Wcześniej Meta należała do sojuszu nabywców Center for Green Market Activation, którego wspólne zakupy EAC wsparły pierwsze wdrożenie Nevoya: 63 ciężarówki na trasie między Houston a Dallas w maju. Nowe ustalenie jest odrębną umową wyłącznie między Meta i Nevoya.

Nevoya oczekuje, że 25 nowych ciągników będzie pokonywać rocznie około 4 mln mil w przewozach towarowych. Według źródła umowa tworzy również dla Meta podstawę do możliwego otwierania w przyszłości nowych korytarzy elektrycznego transportu towarowego.

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