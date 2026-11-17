Meta zawarła partnerstwo technologiczne z firmą efektów wizualnych i animacji DNEG, w ramach którego popularne filmy będą przekształcane w stereoskopowe treści 3D dla Meta VR Glasses. Premiera urządzenia jest planowana na wiosnę 2027 roku, informuje Variety.

Pierwsze filmy dla okularów

Zespół DNEG Stereo rozpoczął już pracę nad kilkoma filmami. Wśród nich jest The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Meta i Lionsgate konwertują film do 3D z udziałem DNEG i reżysera Francisa Lawrence'a. Film ma trafić do kin w wersji 3D 20 listopada, a po zakończeniu dystrybucji kinowej będzie dostępny dla Meta VR Glasses.

Okulary będą wyposażone w wyświetlacz 5K micro-OLED Infinite Display o gęstości 37 pikseli na stopień. DNEG oświadczyło, że taka rozdzielczość umożliwi tworzenie wersji 3D o wyrazistości porównywalnej z kinową. W niektórych projektach zespół planuje także wyjść poza tradycyjną ramę, aby stworzyć nowe immersyjne sekwencje.

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Doświadczenie DNEG w konwersji 3D

DNEG pracuje nad konwersją stereoskopową od ponad 15 lat i, według firmy, jako pierwsza przekształciła pełnometrażowy hollywoodzki film w stereoskopowe 3D. Jej prace w tym kierunku były nagradzane, w tym za filmy Gravity Alfonso Cuaróna oraz Mission: Impossible – Fallout Christophera McQuarriego.

Wśród nowszych konwersji 3D DNEG znajdują się Spider-Man: Brand New Day, Supergirl oraz aktorski film How to Train Your Dragon. Firma pracuje także nad projektami Ramayana: Rise of a Legend, Blade Runner 2099, The Cat in the Hat oraz trzecim sezonem serialu The Lord of the Rings: The Rings of Power.

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