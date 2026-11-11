Meta wdraża aktualizację oprogramowania dla swoich okularów AI z powodu rzadkiego problemu: niektóre urządzenia mogą nadmiernie się nagrzewać, jeśli do ich wnętrza dostanie się wilgoć. Firma oferuje bezpłatną wymianę użytkownikom, którzy zetknęli się z taką usterką, informuje Engadget.

Aktualizacja do wersji 130

Aktualizacja do wersji 130 jest udostępniana właścicielom markowych oprawek Meta modeli Adventurer, Fury, Starfire, Nova i Capri. Według firmy ma ona zapewnić lepsze działanie urządzeń. Wdrażanie już się rozpoczęło, jednak dotarcie aktualizacji do wszystkich użytkowników może potrwać około doby.

Nową wersję można zainstalować w aplikacji Meta AI: w ustawieniach należy przejść do sekcji Glasses, a następnie Updates. Meta wzywa wszystkich właścicieli swoich okularów do aktualizacji oprogramowania, choć według szacunków firmy problem dotyczy tylko niewielkiej liczby urządzeń.

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Bezpłatna wymiana

Przedstawiciel Meta oświadczył, że problem pojawiał się, gdy wilgoć dostawała się do wnętrza okularów. Firma porównała działanie poprawki do automatycznego wyłączania się smartfona, gdy musi on ostygnąć.

Według informacji Meta przyczyną może być dostanie się do urządzenia nadmiernej ilości wilgoci lub potu. Jeśli okulary niespodziewanie się wyłączą, użytkownik otrzyma powiadomienie push z zaleceniem skontaktowania się z pomocą techniczną Meta w celu bezpłatnej wymiany.

Meta podaje również, że jej okulary AI mają ochronę przed wodą zgodną ze standardem IPX4, co oznacza, że są bezpieczne podczas lekkiego deszczu. Jednocześnie, według firmy, problem nie dotyczy okularów Oakley i Ray-Ban.

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