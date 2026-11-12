Naukowcy z Chin przeanalizowali 48 badań kontrolowanych i doszli do wniosku, że aktywność fizyczna może poprawiać ciśnienie tętnicze, częstość akcji serca i wydolność krążeniowo-oddechową u osób z chorobami przewlekłymi lub zagrożonych ich rozwojem. Jak podaje News-Medical, pracę opublikowano w czasopiśmie Scientific Reports.

Jakie wskaźniki się zmieniły

Naukowcy przeanalizowali 93 oszacowania efektu aktywności fizycznej z wybranych prac. Ćwiczenia statystycznie istotnie poprawiały skurczowe i rozkurczowe ciśnienie tętnicze, częstość akcji serca oraz maksymalne zużycie tlenu VO₂ max — wskaźnik wydolności krążeniowo-oddechowej.

Istotną poprawę mierzonych wskaźników stwierdzono wśród uczestników z nadciśnieniem i cukrzycą. Jednocześnie metaanaliza nie wykazała statystycznie istotnego wpływu na wskaźnik masy ciała ani wskaźniki zdrowia fizycznego i psychicznego. W podgrupie osób z chorobami sercowo-naczyniowymi ogólny wynik również nie był statystycznie istotny, jednak obejmowała ona tylko sześć oszacowań efektu.

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Dane dotyczące rodzajów ćwiczeń

W analizie pierwotnej statystycznie istotny łączny efekt wykazały jedynie ćwiczenia aerobowe. Wnioski dotyczące treningu siłowego, a także połączenia wysiłku aerobowego i siłowego, były mniej pewne, ponieważ przedziały ufności obejmowały możliwość braku efektu.

Autorzy nie stwierdzili statystycznie istotnych różnic między rodzajami ćwiczeń, dlatego żadnego z nich nie można uznać za udowodnione lepsze. Dane były nierównomierne: dla ćwiczeń aerobowych dostępnych było 70 oszacowań efektu, dla treningu siłowego — siedem, a dla treningów łączonych — 16.

Wyniki znacząco różniły się między badaniami, co ogranicza pewność wniosków. Autorzy wskazali również na ograniczenia wynikające z wyszukiwania wyłącznie w językach angielskim i chińskim, nierównomiernej reprezentacji regionów oraz braku danych dla części terytoriów. Podkreślili potrzebę większych, standaryzowanych badań, aby określić optymalny rodzaj, częstotliwość, intensywność i czas trwania aktywności fizycznej.

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