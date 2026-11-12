Przegląd systematyczny i metaanaliza 40 badań powiązały cukrzycę typu 2 z wyższym ryzykiem rozwoju choroby Alzheimera. Według News-Medical, w odrębnej analizie skorygowane ryzyko względne choroby Alzheimera wśród osób z cukrzycą typu 2 było o 53% wyższe niż wśród osób bez tej choroby.

Ocena nowych przypadków

Naukowcy oszacowali również częstość występowania nowych przypadków choroby. Według ich obliczeń, jeśli przez rok obserwować 1000 osób z cukrzycą typu 2, średnio 4,7 z nich może zachorować na chorobę Alzheimera.

Doktor Emmanuel Adewuyi wyjaśnił, że ryzyko względne umożliwia porównanie dwóch grup, podczas gdy wskaźnik zapadalności odzwierciedla częstość nowych przypadków. Połączenie tych danych, jak powiedział, daje wyraźniejszy obraz obciążenia chorobą Alzheimera wśród osób z cukrzycą typu 2.

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Koncentracja na cukrzycy typu 2

Adewuyi, który jest NHMRC Investigator Fellow w Curtin School of Population Health, zauważył, że wcześniejsze przeglądy często łączyły różne typy cukrzycy lub różne rodzaje demencji. Natomiast ta analiza koncentrowała się konkretnie na cukrzycy typu 2 i chorobie Alzheimera oraz oceniła częstość nowych przypadków.

Badanie Incidence and risk of Alzheimer’s disease in individuals with type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis opublikowano w czasopiśmie Alzheimer’s Research & Therapy.

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