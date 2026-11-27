Przeglądy badań naukowych wskazują na możliwy związek między kontaktem z kotami, zwłaszcza w dzieciństwie, a wyższymi szansami rozwoju schizofrenii. Jednocześnie dostępne dane nie dowodzą, że to właśnie koty lub związany z nimi pasożyt powodują tę chorobę psychiczną, informuje ScienceAlert.

Rola toksoplazmy

Naukowcy rozważają możliwy wpływ pasożyta Toxoplasma gondii, którego nosicielami mogą być koty. Człowiek może zakazić się przez kontakt z zanieczyszczonymi odchodami, a także przez niedostatecznie poddane obróbce termicznej mięso, glebę, żywność lub wodę. Pasożyt może czasem zakażać komórki mózgu, a toksoplazmozie w niektórych przypadkach towarzyszą urojenia i halucynacje.

Metaanaliza 17 badań, opublikowana w 2023 roku, wykazała, że u osób mających kontakt z kotami szanse na diagnozę schizofrenii były około dwukrotnie wyższe. Największe badanie przeciwciał przeciwko T. gondii objęło niemal 82 tysiące dawców krwi w Danii i wykazało statystycznie istotny związek między przeciwciałami przeciwko pasożytowi a diagnozą schizofrenii u części uczestników.

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Dowody pozostają sprzeczne

Autorzy przeglądu w Frontiers in Psychiatry zaznaczyli, że dostępne dane wskazują jedynie na umiarkowane zwiększenie ryzyka objawów ze spektrum psychoz. Jednym z możliwych wyjaśnień jest odwrócona przyczynowość: osoby z wczesnymi lub subklinicznymi objawami psychotycznymi, izolacją społeczną lub cierpieniem emocjonalnym mogą częściej decydować się na zwierzęta towarzyszące, w tym koty.

Nie wszystkie prace potwierdziły taki związek. Badanie University College London z udziałem 3542 osób nie wykazało związku między posiadaniem kota w dzieciństwie a poziomem T. gondii. Nie wykazało również istotnego związku między poziomem T. gondii w dzieciństwie a późniejszymi doświadczeniami psychotycznymi. Metaanaliza z 2023 roku była też krytykowana za możliwe nieuwzględnienie badań z negatywnymi wynikami.

Naukowcy podkreślają, że do ustalenia związku przyczynowego potrzebne są bezpośrednie dowody obecności pasożyta w tkankach mózgu lub potwierdzenie, że lek przeciw pasożytowi poprawia objawy u zakażonych osób. Obecnie nie ma podstaw, by unikać domowych kotów z obawy przed rozwojem schizofrenii; potencjalne ryzyko, jeśli istnieje, wiąże się przede wszystkim z kontaktem z zanieczyszczonym kocim żwirkiem, a nie ze zwykłym kontaktem ze zwierzęciem.

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