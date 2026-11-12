Metro Bank w Wielkiej Brytanii wystawił się na sprzedaż — The Guardian

Brytyjski Metro Bank ogłosił, że jest otwarty na oferty sprzedaży. Po tym oświadczeniu wartość akcji banku rano wzrosła o 7%, a jego kapitalizacja rynkowa osiągnęła około 1,3 mld funtów, informuje The Guardian.

Bank podkreślił, że sprzedaż jest jedną z opcji jego dalszego rozwoju. Jeśli nie znajdzie się odpowiedni nabywca, Metro Bank będzie mógł nadal działać samodzielnie. Rada dyrektorów jednogłośnie uważa, że ocena potencjalnego zainteresowania spółką poprzez możliwą sprzedaż pozwoli zmaksymalizować możliwości tworzenia wartości dla akcjonariuszy i przyniesie korzyści wszystkim zainteresowanym stronom.

Możliwe wyjście największego akcjonariusza

Udana sprzedaż może umożliwić kolumbijskiemu miliarderowi Jaime Gilinskiemu Bacalowi wyjście z kapitału banku, który pomógł on uratować przed niemal upadkiem pod koniec 2023 roku. Bankier otrzymał 53% akcji Metro Banku i miejsce w radzie dyrektorów trzy lata temu. Pakiet kontroluje za pośrednictwem zarejestrowanej na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych spółki Spaldy Investments.

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Gilinski Bacal kupił akcje po 30 pensów w ramach umowy ratunkowej dla banku. Przy cenie 190 pensów za akcję jego pakiet może przynieść około 427 mln funtów. Według Forbesa majątek 68-letniego bankiera szacowany jest na około 16,9 mld dolarów.

Skutki kryzysu i plan odbudowy

Metro Bank otrzymał w 2023 roku pakiet ratunkowy o wartości 925 mln funtów, w którego zapewnieniu częściowo uczestniczyli brytyjscy regulatorzy z Banku Anglii. Od tego czasu bank realizuje plan odbudowy, który przewiduje aktywniejsze kredytowanie przedsiębiorstw i osób o niestabilnych dochodach.

Bank, założony przez amerykańskiego biznesmena Vernona Hilla w 2010 roku, stał się pierwszym nowym bankiem detalicznym w Wielkiej Brytanii od ponad 100 lat. W 2019 roku popełnił znaczący błąd księgowy, po którym inwestorzy zaczęli sprzedawać jego akcje, a klienci wycofywać środki. Doprowadziło to do rezygnacji kadry kierowniczej i ówczesnego przewodniczącego banku. Wiosną 2024 roku dyrektor generalny Daniel Frumkin zlikwidował ponad 1 000 miejsc pracy, a także zakończył działalność oddziałów w niedziele.

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