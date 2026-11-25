W Strasburgu we Francji przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola podpisała budżet Unii Europejskiej na 2027 rok po jego zatwierdzeniu przez europosłów podczas sesji plenarnej. Dokument wejdzie w życie 1 stycznia 2027 roku i będzie ostatnim rocznym budżetem w ramach wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021–2027.

Parametry budżetu

Jak podaje Anadolu Agency, zobowiązania budżetowe wynoszą 199,7 mld euro, a płatności — 211,5 mld euro. Parlament Europejski poparł budżet 406 głosami, przeciw zagłosowało 184 europosłów, a kolejnych 69 wstrzymało się od głosu.

Parlament Europejski i Rada UE osiągnęły porozumienie w sprawie budżetu 11 listopada. Rada formalnie zatwierdziła je 23 listopada, po czym dokument poddano pod ostateczne głosowanie europosłów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dodatkowe finansowanie

Podczas negocjacji z państwami członkowskimi europosłowie uzyskali ponad 300 mln euro dodatkowych środków w porównaniu z pierwotną propozycją Komisji Europejskiej. Finansowanie zostanie skierowane w szczególności na badania, sieci transportowe i energetyczne, edukację, ochronę ludności oraz pomoc humanitarną.

Program Horizon Europe otrzyma dodatkowe 21,5 mln euro, sieci transportowe i energetyczne — 22,5 mln euro, Erasmus+ — 14 mln euro, a Unijny Mechanizm Ochrony Ludności — 13,5 mln euro. Porozumienie przewiduje również zwiększenie wydatków na pomoc humanitarną, zarządzanie granicami, politykę migracyjną, programy sąsiedztwa oraz zdolności bezpieczeństwa instytucji UE.

Czytaj nas na