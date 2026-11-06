Amerykańska firma Micron Technology niemal całkowicie wstrzymała budowę fabryki układów pamięci w Taoyuanie na Tajwanie z powodu przedłużającego się sporu pracowniczego. Taipei Times informuje, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą. Według rozmówców gazety firma poinformowała już tajwańskich urzędników i jednego z dostawców o zamiarze zawieszenia prac.

Rozmówcy twierdzą, że kierownictwo Micron obawia się rosnącej niepewności, w tym możliwego anulowania porozumienia z lokalnym związkiem zawodowym. Firma oświadczyła, że jej obecna działalność na Tajwanie przebiega normalnie i że jest pewna utrzymania nieprzerwanych dostaw dla klientów, jednak nie skomentowała bezpośrednio sytuacji w kompleksie w Taoyuanie.

Inwestycje do 4,5 mld dolarów

Micron przeznaczył na kompleks Fab 11E od 3 mld do 4,5 mld dolarów, w tym na sprzęt holenderskiej firmy ASML. W nowym zakładzie planowano produkować DRAM oraz pamięć o wysokiej przepustowości HBM, wykorzystywaną w systemach sztucznej inteligencji. Uruchomienie fabryki wcześniej planowano na 2028 rok.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Na terenie zakładu nadal prowadzone są ograniczone prace niezbędne dla bezpieczeństwa, ale po ich zakończeniu budowa zostanie zamrożona, twierdzą rozmówcy gazety. Tajwan zapewnia około 60% globalnej produkcji DRAM firmy Micron, a także znaczną część jej produkcji HBM.

Spór dotyczący wynagrodzeń

Konflikt między Micronem a pracownikami zaostrzył się w tym roku, gdy zatrudnieni zażądali wyższych wynagrodzeń w obliczu rekordowych zysków z boomu sztucznej inteligencji. Związek zawodowy z Taoyuanu, reprezentujący mniej niż 3 tys. pracowników, domaga się podziału 15% zysku operacyjnego firmy między pracowników na całym świecie oraz wypłacania zachęt wyłącznie w gotówce, a nie częściowo w akcjach.

Micron zawarł porozumienie z większym związkiem zawodowym w Taichungu, jednak część pracowników sprzeciwia się jego warunkom. Związek z Taoyuanu próbuje rozszerzyć członkostwo o pracowników z Taichungu, aby doprowadzić do anulowania obowiązującego porozumienia i wznowienia negocjacji. Ministerstwo Gospodarki Tajwanu oświadczyło, że popiera porozumienie osiągnięte przez firmę i związek oraz pomoże stronom rozstrzygnąć różnice.

Czytaj nas na