We wtorek, 10 listopada, Microsoft wyprzedził Nvidię pod względem kapitalizacji rynkowej i stał się drugą najcenniejszą spółką na świecie. Według Channel NewsAsia, powołującego się na Reutersa, stało się to po raz pierwszy od czerwca 2025 roku po spadku akcji Nvidii.

Notowania spółek

Akcje Microsoftu spadły o 0,4% do 543,25 dolara za akcję. Tymczasem akcje Nvidii straciły ponad 6% i ostatnio były notowane na poziomie około 167,11 dolara za akcję.

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Presja na Nvidię

Reuters powiązał spadek notowań producenta chipów z niepewnością dotyczącą perspektyw sztucznej inteligencji. Agencja poinformowała również o śledztwie, w ramach którego ustalane jest, czy dyrektor generalny Nvidii Jensen Huang mógł stać się celem operacji zagranicznego wywiadu.

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