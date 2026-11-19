W październiku Microsoft zaoferował wypłaty 60 tysiącom pracowników za dobrowolne odejście z firmy zamiast przeprowadzenia kolejnej redukcji zatrudnienia na dużą skalę. Dyrektor generalny firmy Satya Nadella oświadczył, że decyzja ta wiąże się z reorganizacją pracy wokół sztucznej inteligencji, informuje TechCrunch.

Reorganizacja pracy z AI

Według Nadelli Microsoft nie zamierza po prostu zastępować pracowników, w tym inżynierów oprogramowania, sztuczną inteligencją. Firma przebudowuje procesy pracy tak, aby pracownicy wykorzystywali AI w swojej pracy i bardziej koncentrowali się na zarządzaniu agentami AI.

Nadella zaznaczył, że inżynieria oprogramowania nie znika i, jego zdaniem, będzie się rozwijać, jednak zmienią się struktura zespołów i charakter pracy inżynierów. Przyznał, że taka reorganizacja może być trudna dla części pracowników, ale nazwał ją konieczną.

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Przykład zespołu Cowork

Jako przykład szef Microsoftu wskazał zespół tworzący Cowork — agenta AI w aplikacjach Microsoft 365. Według niego w jego skład wchodzi 11 programistów, którzy nauczyli się wykorzystywać AI w swojej pracy. Nadella opisał ich podejście jako tworzenie „fabryki oprogramowania”, która rozwija produkt, zamiast bezpośrednio pracować nad każdym jego elementem.

Dyrektor generalny Microsoftu uważa, że z czasem wszyscy pracownicy mogą przejść do roli menedżerów agentów, zamiast wykonywać pracę bezpośrednio. Dodał, że firma, która nie została stworzona jako zorientowana na AI, będzie potrzebować więcej czasu na zmianę swoich procesów pracy.

W wywiadzie dla podcastu The Pragmatic Engineer Nadella powiedział również, że rozmowy o technologicznej osobliwości i możliwej utracie wszystkich miejsc pracy z powodu AI zwiększyły niepokój pracowników. Według niego proponowane wypłaty miały dać ludziom możliwość samodzielnego wyboru dalszej ścieżki kariery.

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