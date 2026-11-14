Microsoft poinformował o pełnym przywróceniu swoich produktów i usług konsumenckich o godz. 16:10 czasu GMT w piątek po poważnej globalnej awarii. Korporacyjne usługi Microsoft 365 również wykazywały stabilne przywracanie działania, podaje Anadolu Agency.

Przetworzono kolejkę wiadomości e-mail

W komunikacie na stronie statusu usług firma oświadczyła, że wszystkie wcześniej dotknięte środowiska w pełni odzyskały sprawność. Microsoft potwierdził również przetworzenie kolejki wiadomości e-mail, która zgromadziła się podczas zakłóceń.

„Potwierdziliśmy, że usługi we wszystkich wcześniej dotkniętych środowiskach w pełni odzyskały sprawność, a kolejka wiadomości e-mail została przetworzona, więc problem został rozwiązany” — podała firma.

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Awaria dotknęła użytkowników w dziesiątkach krajów

Podczas awarii miliony użytkowników w co najmniej 70 krajach miały problemy z dostępem do poczty e-mail, Teams i asystenta AI Copilot. Microsoft przeprosił za zakłócenia.

Firma powiązała zakłócenia z problemem technicznym, który pojawił się podczas wcześniejszej modernizacji przepustowości sieci. Microsoft podkreślił, że incydent nie był związany z cyberatakami ani systemami sztucznej inteligencji.

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