Microsoft poinformował o pierwszych oznakach stabilizacji swoich usług po zakrojonej na szeroką skalę globalnej awarii, która przez ponad 12 godzin ograniczała dostęp do Outlooka, Microsoft 365, Teams i innych produktów firmy. Jak podaje Anadolu Agency, firma zastosowała poprawkę i ponownie uruchomiła infrastrukturę, co przyniosło ograniczone rezultaty.

Przywracanie usług nadal trwa

Microsoft oświadczył, że nadal monitoruje działanie systemów w różnych regionach, ocenia wydajność serwerów oraz działania mające zwiększyć dostępną moc. Według firmy najnowsze działania w zakresie optymalizacji ruchu przyniosły pozytywny efekt dla stabilności usług i zwiększenia ich mocy.

Jednocześnie Microsoft podkreślił, że odbudowa infrastruktury nie została jeszcze zakończona. Firma odnotowuje wczesne oznaki stabilizacji, jednak moc usług nie wróciła jeszcze do zwykłego poziomu, a ich działanie pozostaje niestabilne, ponieważ ruch jest przywracany stopniowo.

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Skargi użytkowników w USA

Awaria dotknęła skrzynki pocztowe Exchange Online oraz dostęp do Outlooka, Microsoft 365 i Teams w kilku regionach. Według danych Downdetector w USA liczba zgłoszeń awarii przekroczyła 97 tys. dla Outlooka, 38 tys. dla Microsoft 365 i 4,5 tys. dla Teams.

Microsoft wcześniej wskazał nieoczekiwaną niedostępność serwerów jako główny czynnik incydentu, co zwiększyło obciążenie infrastruktury, która pozostała dostępna. Firma oświadczyła, że nie ma danych o złośliwej aktywności związanej z awarią, a po pełnym przywróceniu usług opublikuje raport o przyczynach incydentu i działaniach na rzecz wzmocnienia odporności infrastruktury.

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