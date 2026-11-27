W Wielkiej Brytanii ceny miedzi na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrosły w piątek o 6,5% — do ponad 12 600 dolarów za tonę. Metal może zakończyć tydzień wzrostem o około 2%, co byłoby pierwszym tygodniowym wzrostem notowań od tygodnia zakończonego 9 października, podaje OilPrice.

Odbicie po spadku

We wrześniu miedź na Londyńskiej Giełdzie Metali osiągnęła rekordowy poziom ponad 15 000 dolarów za tonę, po czym jej cena znacznie spadła w kolejnych tygodniach. Wcześniej w tym tygodniu notowania spadły poniżej 11 500 dolarów za tonę, jednak w piątek powróciły powyżej 12 600 dolarów.

Według publikacji był to największy wzrost ceny miedzi w ciągu dnia od stycznia 2026 roku. Wzrost notowań poprzedziło odbicie amerykańskiego rynku akcji oraz akcji spółek technologicznych, na którego tle nasiliło się zainteresowanie inwestorów aktywami ryzykownymi.

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Rola popytu i krótkich pozycji

Analitycy Mysteel zauważyli, że zmiany oczekiwań rynkowych dotyczących popytu na miedź związanego ze sztuczną inteligencją były jednym z ważnych czynników ostatniej zmienności cen.

Stratedzy ING ds. rynków towarowych Ewa Manthey i Warren Patterson uważają, że piątkowy wzrost mógł zostać wzmocniony przez zamykanie krótkich pozycji. Jednocześnie, w ich ocenie, fizyczny rynek miedzi w Chinach zachowuje względną odporność. Analitycy oczekują, że uwaga rynku będzie skupiona na popycie i zapasach w Chinach, a także na możliwym powrocie miedzi przechowywanej w USA na rynek światowy.

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