W Wielkiej Brytanii, na Londyńskiej Giełdzie Metali, cena miedzi w poniedziałek na krótko spadła poniżej 12 000 dolarów za tonę — po raz pierwszy od marca. Później notowania częściowo odrobiły straty i około godz. 9:18 czasu ZEA wynosiły 12 160 dolarów za tonę, podaje The National.

Spadek po rekordowym maksimum

W ubiegłym tygodniu miedź potaniała o 9%, co było trzecim największym tygodniowym spadkiem w ostatniej dekadzie. We wrześniu cena metalu osiągnęła rekordowe 14 694 dolary za tonę, przekraczając poprzednie maksimum 14 527,50 dolara ustanowione w styczniu.

Dyrektor generalny australijskiej spółki Critical Metals, zajmującej się rozwojem projektów w zakresie metali krytycznych, Tony Sage powiązał spadek z wątpliwościami inwestorów dotyczącymi skali i zwrotu nakładów związanych ze sztuczną inteligencją. Według niego uczestnicy rynku zamykali optymistyczne pozycje oparte na oczekiwaniach wzrostu popytu na miedź w związku z budową centrów danych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dolar, stopy i centra danych

Dodatkowym czynnikiem presji, według oceny Sage'a, był silniejszy dolar amerykański w związku z oczekiwaniami dalszych podwyżek stóp przez Rezerwę Federalną. Ponieważ miedź jest notowana w dolarach, umocnienie amerykańskiej waluty sprawia, że metal staje się droższy dla nabywców używających innych walut.

Po zwycięstwie Demokratów w wyborach połówkowych w USA analitycy oczekują surowszych regulacji dotyczących AI i dokładniejszej kontroli budowy centrów danych. Ole Hansen, szef strategii surowcowej w Saxo Bank, zaznaczył, że społeczne obawy dotyczące zużycia energii, wpływu na środowisko i kosztów dużych centrów danych powodują niepewność dla jednego z ważnych źródeł popytu na miedź.

Na nastroje rynkowe wpływa również sytuacja w Chinach — największym na świecie konsumencie rafinowanej miedzi, na który przypada ponad połowa globalnego zużycia tego metalu. Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę wzrostu gospodarczego Chin w tym roku o 0,1 punktu procentowego, do 4,5%.

Czytaj nas na