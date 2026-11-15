W Londynie 14 listopada cena trzymiesięcznych kontraktów terminowych na miedź na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła o 0,5% do 13 519 dolarów za tonę według stanu na godz. 10:00 GMT. W trakcie handlu notowania dotknęły poziomu 13 456 dolarów za tonę — najniższego od 17 lipca. Metal zmierzał ku piątemu z rzędu tygodniowemu spadkowi, podaje OilPrice.

Reakcja rynku na wiadomości dotyczące Nvidii

Traderzy wiązali ostatni etap spadków z komunikatem Nvidii o natychmiastowej rezygnacji Jensena Huanga ze stanowisk prezesa, dyrektora generalnego i członka rady dyrektorów. Tymczasową dyrektorką generalną spółki została dyrektorka finansowa Colette Kress, która zachowała funkcję finansową. Akcje Nvidii zamknęły się 13 listopada spadkiem o 4,3%, a następnego dnia straciły kolejne około 2%.

Jednocześnie spadek cen miedzi rozpoczął się już w połowie października. Goldman Sachs wyjaśnił korektę pozycjonowaniem inwestorów w akcjach związanych ze sztuczną inteligencją, a nie osłabieniem fundamentalnego popytu na metal. Analityk Panmure Liberum Tom Price wskazał również na utrzymującą się inflację w USA i perspektywę podwyżek stóp przez Rezerwę Federalną.

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Możliwa przerwa w finansowaniu centrów danych

Analityk UBS Timothy Arcuri stwierdził, że Nvidia stała się ważnym źródłem finansowania dla firm niechmurowych i deweloperów z sektora sztucznej inteligencji. Jego zdaniem spółka może wstrzymać zawieranie takich umów nawet przy utrzymaniu dotychczasowego kursu przez nowe kierownictwo. Analitycy JPMorgan nie oczekują zmian w obecnych zobowiązaniach, ale przypuszczają, że zawieranie nowych umów może trwać dłużej lub być droższe.

Popyt na fizycznym rynku w Chinach nie wykazywał jednocześnie oznak gwałtownego osłabienia. Premia Yangshan, będąca wskaźnikiem chińskiego popytu na importowaną miedź, 14 listopada osiągnęła rekordowe 285 dolarów za tonę. Zapasy miedzi w magazynach Szanghajskiej Giełdy Kontraktów Terminowych spadły w ciągu tygodnia o 18,3% do 27 642 ton, co było najniższym poziomem od 23 grudnia.

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