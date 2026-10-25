Kobiety migrantki w Australii o 20% częściej niż mężczyźni migranci mają pracę, do której ich kwalifikacje są wyższe niż wymagane. Badanie organizacji non-profit Settlement Services International (SSI) wykazało również, że około 340 tys. migrantek w kraju pracuje poniżej swojego poziomu zawodowego, informuje ABC News Australia.

Zawody nie są uznawane

Przed przeprowadzką z Afganistanu w 2021 roku Farukh Taheri miała cztery lata doświadczenia w księgowości. W Australii przez około rok szukała pracy i otrzymywała od pracodawców odpowiedzi, że nie ma wymaganych kwalifikacji. Dzięki wsparciu SSI Taheri znalazła pracę w marce modowej The Social Outfit w Newtown, gdzie pracują i szkolą się kobiety spośród uchodźczyń i migrantek.

Zajmowała się tam sprzedażą i zamówieniami pocztowymi, a także uczestniczyła w tworzeniu kolekcji odzieży. Taheri nie uważa jednak pracy w branży modowej za długoterminową karierę. Ukończyła Certificate IV z rachunkowości i księgowości w TAFE, a obecnie zdobywa dyplom z rachunkowości, aby znaleźć pracę w swoim zawodzie.

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Droga kosztowna i trudna

Dyrektorka wykonawcza Australian Multicultural Women's Alliance Malini Raj powiedziała, że migrantki, które nie mogą uzyskać uznania zagranicznych kwalifikacji, są zmuszone podejmować pracę, aby przetrwać. Jak zaznaczyła, prowadzi to do niższych dochodów, mniejszych oszczędności emerytalnych i gorszych perspektyw długoterminowych.

Raj zauważyła, że psychologowie, inżynierowie, nauczyciele i pielęgniarki w Australii mierzą się z kosztownym, długotrwałym i skomplikowanym procesem uznawania kwalifikacji. Podała przykład kobiet z zagranicznymi kwalifikacjami lekarza medycyny rodzinnej: średnio potrzebują one dwóch lat i 50 tys. dolarów, aby uzyskać uznanie kwalifikacji i rozpocząć pracę w kraju.

SSI i Australian Multicultural Women's Alliance wezwały do powołania krajowego komisarza, który koordynowałby procedurę uznawania umiejętności nowych migrantów i uchodźców. Raj podkreśliła, że w zawodach, do których te kobiety mają kwalifikacje, jednocześnie brakuje pracowników.

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